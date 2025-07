Orbánov tekmec številka ena gradi alternativno vizijo Madžarske

Dve desetletji po zadnjem porazu njegove stranke na parlamentarnih volitvah madžarski premier Viktor Orbán ne more več z gotovostjo računati, da mu bodo volivci zaupali še en mandat na čelu vlade. Orbánov primat čedalje bolj ogrožata njegov nekdanji zaveznik Péter Magyar in opozicijska stranka Spoštovanje in svoboda (Tisza), ki v javnomnenjskih anketah ohranja prepričljivo prednost pred vladajočim Fideszom.

Na Madžarskem tudi v poletnih mesecih poteka oster boj za volilne glasove, ki ga narekuje najbolj popularni opozicijski politik. Magyar se je prejšnji teden podal na osemdesetdnevno turnejo, s katero hoče obroditi državo. Ustaviti se namerava tudi v najbolj proorbánovskih občinah, v prepričanju, da lahko na svojo stran pridobi dosedanje volivce populističnega premiera.

Ker Magyarova desnosredinska zunajparlamentarna stranka nosi ime po Tisi, najdaljši madžarski reki, 44-letni odvetnik razdalje med posameznimi kraji premaguje s kanujem. »V Tiszalöku sem se pogovarjal z resničnimi ljudmi o resničnih težavah,« je konec tedna zapisal v objavi na družabnem omrežju x. »Tukaj ljudje ne želijo 'digitalnih borcev' ali lažne propagande; želijo si resnične voditelje in resnično vlado, ki z njimi sodeluje pri izgradnji delujoče Madžarske.«

Tisza je uspešno mobilizirala ljudi z opozarjanjem na neuspehe Fideszovih vlad v zadnjih 15 letih na področjih izobraževanja, zdravstva in socialnih storitev. Zsuzsanna Végh

S tovrstnimi sporočili, prepredenimi z ostrimi kritikami Orbánove vlade in obsodbami domnevne korupcije v njenih vrstah, je nekdanji soprog bivše pravosodne ministrice Judit Varga svojo stranko v zadnjem letu dni uspel povzdigniti na sam vrh javnomnenjskih anket in s tem močno zvišati pričakovanja pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami, predvidenimi aprila prihodnje leto.

»Na Madžarskem potrebujemo gospodarsko rast, naložbe ter predvidljivo finančno in gospodarsko politiko,« je neuradni vodja opozicije poudaril med nedavnim kongresom svoje stranke. FOTO: Marton Monus/Reuters

Za vse so krivi drugi

Še preden se je podal na poletno turnejo, je Magyar napovedal, da bo Tisza v primeru vzpona na oblast uveljavila obsežen načrt, s katerim namerava oživeti gospodarstvo in sprostiti zamrznjena evropska sredstva. »Na Madžarskem potrebujemo gospodarsko rast, naložbe ter predvidljivo finančno in gospodarsko politiko,« je neuradni vodja opozicije po poročanju Reutersa poudaril med kongresom svoje stranke, rekoč, da bo Tisza zatrla korupcijo in odkupila državno premoženje, ki je bilo po njegovih besedah ukradeno v času Orbánove vladavine. Napovedal je tudi obsežno reformo zdravstva, pospešitev gradnje najemnih stanovanj, posodobitev državnih železnic ter naložbe v energetsko učinkovitost gospodinjstev in izobraževanje.

»Tisza je uspešno mobilizirala ljudi z opozarjanjem na neuspehe Fideszovih vlad v zadnjih 15 letih na področjih izobraževanja, zdravstva in socialnih storitev. Ker to ponuja tudi priložnost za pozitivno agendo s ponudbo programa z oprijemljivim vplivom na družbo, bo Tisza verjetno vztrajala na tej poti,« je za Delo o nadaljnjem poteku kampanje razmišljala Zsuzsanna Végh, analitičarka pri Nemškem Marshallovem skladu.

Sporočila in obljube opozicijske stranke bi se težko bolj razlikovala od tistih, s katerimi volivce nagovarja Orbánova vladajoča stranka. Ta po besedah sogovornice vodi kampanjo, ki temelji na strahu in konfrontaciji, pri čemer Tiszo poskuša prikazati kot agenta zunanjih vplivov, sebe pa kot edino silo, ki lahko zagotovi varnost države pred zunanjimi sovražniki oziroma grožnjami, kot sta Bruselj in vojna v Ukrajini.

Orbán bo z eskalacijo retorike težko pridobil nove volivce. FOTO: John Thys/Afp

»Ne prepiram se s Pétrom Magyarjem ali stranko Tisza, temveč z njihovimi gospodarji,« je Orbán zatrdil v nedavnem intervjuju. »Takšne ljudi vedno najdejo tuje sile, ki jim je mar za dogajanje na Madžarskem in želijo vplivati na dogodke v državi.«

Madžarski voditelj in njegovi zavezniki so se s podobnimi izjavami odzvali tudi na nedavno parado ponosa v Budimpešti, ki jo je Orbánova vlada poskušala prepovedati, vzrok za svoj neuspeh pa na koncu pripisala Bruslju.

V Fideszu s tovrstno eskalacijo retorike po mnenju Zsuzsanne Végh ne bodo pridobili novih volivcev med neopredeljenimi ali tistimi na skrajni desnici, ampak poskušajo predvsem stabilizirati jedro svoje volilne baze. A ta taktika ni povsem brez tveganja. »Dejansko lahko na ta način odtujijo nekatere bolj zmerne volivce, ki bi Tiszo zdaj morda imeli za sprejemljivo alternativo,« je opozorila analitičarka. »Stranka namreč gradi tudi na domoljubju, Magyar pa sam velja za desničarskega politika.«