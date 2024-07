Orbánova vrata na široko odprta ruskim vohunom

Iz Rusije z ljubeznijo ali zlimi nameni? Podobno kot v času hladne vojne se Evropska unija, sodeč po opozorilih vidnih politikov, spoprijema z resnično nevarnostjo, da bo odločitev Madžarske o sprostitvi vizumskih omejitev za ruske državljane omogočila ruskim tajnim službam, da svoje agente brez večjih težav infiltrirajo na ozemlje sedemindvajseterice in potencialno ogrozijo nacionalno varnost njenih članic.

Vlada madžarskega premiera Viktorja Orbána je ta mesec razširila svoj sistem skrajšanega vizumskega postopka na več vzhodnoevropskih držav, med njimi tudi Rusijo in Belorusijo. S tem je najbolj problematična članica EU, ki se kljub ruski agresiji na Ukrajino trudi ohraniti prijateljske odnose z Moskvo oziroma režimom Vladimirja Putina, po mnenju kritikov na stežaj odprla vrata potencialno več tisoč ruskim državljanom, med katerimi bi lahko bili tudi sporni posamezniki.

Ti bodo lahko po novem zaprosili za izdajo tako imenovane nacionalne izkaznice, katere imetniki na Madžarskem uživajo veliko večje prednosti od običajnih gostujočih delavcev. Kot je za Delo pojasnila Zsuzsanna Végh, strokovnjakinja za Madžarsko pri Nemškem Marshallovem skladu, se lahko osebe z nacionalno izkaznico zaposlijo v kateremkoli gospodarskem sektorju brez omejitev. »Od delodajalca ne potrebujejo posebne utemeljitve, prav tako ni omejeno število nacionalnih izkaznic. [Tuji delavci] lahko prejmejo status najprej za dve leti in ga nato podaljšajo še za tri leta brez izpolnjevanja določenih integracijskih kriterijev.« Imetniki kartic lahko pripeljejo s seboj tudi družino in se prosto gibljejo v drugih državah schengenskega območja, katerega del je Madžarska.

Viktor Orban in ruski predsednik Vladimir Putin med nedavnim srečanjem v Moskvi. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Vodja največje evropske politične stranke od voditeljev EU pričakuje, da bodo sprejeli »najstrožje ukrepe za takojšnjo zaščito celovitosti schengenskega območja«. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Čeprav je isti status na voljo tudi državljanom Bosne in Hercegovine, Črne gore, Severne Makedonije, Srbije, Moldavije in Ukrajine, je njegova razširitev na prosilce iz Rusije in Belorusije pritegnila pozornost tako varnostnih strokovnjakov kot evropskih visokih politikov.

Na spornost odločitve madžarske vlade je v pismu, naslovljenem na predsednika evropskega sveta Charlesa Michela, jasno opozoril vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber in ga po poročanju Financial Timesa pozval, naj to temo uvrsti na oktobrski vrh voditeljev EU. Webra, kot ga je povzel britanski časnik, skrbi, da bi lahko sprostitev madžarske vizumske politike ustvarila »vrzel za vohunske dejavnosti in potencialno omogočila veliko Rusom vstop na Madžarsko z minimalnim nadzorom«, pa tudi olajšala njihovo pot po schengenskem prostoru, kar je nemški krščanski demokrat ocenil za »resno tveganje za nacionalno varnost«.

Vodja največje evropske politične stranke od voditeljev EU pričakuje, da bodo sprejeli »najstrožje ukrepe za takojšnjo zaščito celovitosti schengenskega območja, omejili nastalo varnostno tveganje in preprečili državam članicam, da bi sprejele podobne pobude v prihodnosti«.

Brez racionalnega pojasnila

Sprostitev vizumskih omejitev za ruske državljane je najnovejša v vrsti kontroverznih odločitev, ki jih je v zadnjih tednih sprejela Madžarska. Ta je s 1. julijem prevzela krožno predsedovanje svetu EU, eni od treh ključnih evropskih institucij, njegov začetek pa je zaznamovala Orbánova »mirovna misija«, med katero je madžarski voditelj poleg Kijeva brez predhodnega usklajevanja s članicami EU oziroma zaveznicami iz Nata obiskal še Moskvo in Peking.

Uradna Budimpešta je sprostitev vizumske politike med drugim argumentirala z gradnjo jedrske elektrarne Paks-2, a s tem po oceni Zsuzsanne Végh še zdaleč ni podala racionalnega pojasnila, zakaj bi bilo treba tako na široko odpreti vrata ruskim državljanom, zlasti če upoštevamo dosedanjo protipriseljensko naravnanost Orbánove vlade. »Gradnja elektrarne Paks-2 bo morda zahtevala specializirano znanje, ki ga imajo Rusi na jedrskem področju, vendar bi lahko zaposlovanje za ta delovna mesta potekalo v že obstoječih okvirih brez odprave predhodnih omejitev.«

Madžarska je med državami članicami EU po besedah sogovornice doslej izstopala po tem, da se ni odločila za proaktivno omejevanje ruskih aktivnosti na svojem ozemlju, najnovejši ukrep Orbánove vlade pa lahko kvečjemu še poveča zaskrbljenost zaveznikov nad usmeritvijo države.