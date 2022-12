Orbánu je z izsiljevanjem spodletelo

V EU je bil ponoči narejen preboj pri vprašanju zamrznitve evropskih sredstev za Madžarsko. V velikem svežnju je bilo potrjenih 18 milijard evrov ugodnih posojil za Ukrajino za prihodnje leto in minimalni davek na multinacionalke. Obojemu je Budimpešta doslej nasprotovala, ker je z izsiljevanjem poskušala doseči olajšave pri evropskih sredstvih.

Na drugi strani je na zasedanju stalnih predstavnikov pri EU (Coreper) dobil zeleno luč madžarski načrt za okrevanje in odpornost, za katerega naj bi Budimpešta dobila 5,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev. Če načrt ne bi bil odobren do konca leta, bi ostala brez 70 odstotkov tega denarja. Sklenjen je bil tudi dogovor o pogojevanju izplačil Budimpešti z vladavino prava. Madžarski bodo namesto predlaganih 7,5 zamrznili 6,3 milijarde evrov iz kohezijskih programov.

Argumentacija za znižanje je, da je Madžarska v zadnjih tednih vendarle izpeljala nekaj zahtevanih reform. Do 5,8 milijarde za okrevanje pa bo že tako lahko prišla samo ob izpolnjevanju strogih reformnih mejnikov. Tudi do zamrznjenih kohezijskih sredstev bo imela dostop samo, če bo izpolnila pogoje glede spoštovanja vladavine prava, predvsem na področju pravosodja, korupcije in javnih naročil.

Zgodovinska odločitev

Madžarskemu premieru Viktorju Orbánu se izsiljevanje ni obneslo, saj mu zamrznitve evropskih sredstev s politiko veta ni uspelo preprečiti. V gospodarski stiski, v kateri se je znašla njegova država, je odvisen od financiranja iz EU. Kljub nekaj grenkega priokusa vsekakor zgodovinska odločitev. EU je prvič uporabila uredbo o pogojevanju izplačil z vladavino prava, kadar so ogroženi finančni interesi in proračun EU. Takšna grožnja Orbánov sistem nedvomno je.

Rešitev, ki jo je ponoči objavilo češko predsedstvo sveta EU in je bila dosežena na ravni veleposlanikov, morajo v pisnem postopku potrditi države članice. Z rešitvijo tega vprašanja bo tudi razbremenjen vrh EU v četrtek, na katerem bodo voditelji že tako obravnavali številne težke teme, kot je energetska kriza.