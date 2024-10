Orkan Milton pristal na Floridi

Po mrzličnem bežanju milijonov Floridčanov in obupanih poskusih zavarovanja stavb in drugega premoženja je orkan Milton sinoči pristal v bližini Sarasote. Kot da to ne bi bilo dovolj, so na širšem območju Floride divjali tornadi in v Ford Piercu terjali več žrtev.

V Tampi, Palmettu in drugje so svarili pred poplavami, tistim, ki so kljub nujnim pozivom k evakuaciji ostali, so priporočili takojšen pomik kam višje. Vetrovi s hitrostjo skoraj dvesto kilometrov na uro so kot z igračko opravili z električnimi omrežji in drugim, zato je območje pristanka orkana brez elektrike.

Ljudje so svoja življenja in premoženje poskušali reševati na različne načine. V Tampi so lokalni mediji fotografirali hišo, ki jo je lastnik »pritrdil« z velikanskimi vezmi, ladje križarke so bežale proti severu v varna pristanišča. Ponekod so razpostavili napise z opozorili, da je morda res vse naokoli mokro, strelivo pa ostaja suho - za tiste, ki bi jih morda zamikalo ropanje izpraznjenih domov in lokalov.

Orkan Milton je najprej prizadel Kubo. FOTO: Norlys Perez/Reuters

Milton je že tretji orkan, ki je letos pristal na Floridi, kar se je doslej zgodilo le petkrat, zadnjič leta 2005. Zvezna država na skrajnem jugovzhodu ZDA pa je vendarle bolj vajena takšnih razdejanj in si je vsaj doslej po njih hitro opomogla. Helene, ki je tam pristala pred Miltonom, je veliko bolj razdejala obsežna območja Severne Karoline in Georgie, kjer se rekordno deževje ni imelo kam umakniti in je zalilo cele hiše. Poročali so o tragedijah, ki parajo srce, kot je bila zgodba matere, ki je na strehi poplavljene hiše izgubila sina in starša, njo samo je pred smrtjo rešil le čudež.

Orkan Milton je dosegel obalo. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/Afp

Helene je zahtevala že več kot dvesto žrtev, tudi poldrugi teden kasneje pa oblasti še niso prepričane, da so našli vse. Tudi zato se krešejo mnenja o politični odgovornosti. Republikanci zvezno demokratsko administracijo Joeja Bidna in njegove podpredsednice Kamale Harris obtožujejo zanemarjanja prevladujoče konservativnih območij, tudi na račun pomoči migrantom in drugim državam sveta. Pristojni zvezni agenciji FEMA so nekateri očitali celo onemogočanje zasebne pomoči.

Orkan Milton v floridski Sarasoti. FOTO: Sean Rayford/Afp

Biden nasprotno laži obtožuje republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa in georgijsko predstavnico Marjorie Taylor Greene, zadnjo zaradi navajanja teorij zarote o človeškem spreminjanju vremena. Republikanska političarka je v odgovor navedla devet let star pogovor voditeljice televizijske mreže CBS z znanstvenikom Michiom Kakujem, ki je govoril o ustvarjanju dežja z laserji. Strokovnjak je govoril, da je ameriška obveščevalna služba Cia že v času vietnamske vojne ustvarjala monsune, manipulacije vremena pa naj bi izdelali s projiciranjem laserjev v oblake. »Več kot smešno je govoriti, da nadzorujemo vreme, to se mora nehati,« je izjavil Biden in dejal, da na sedanje vremenske katastrofe vplivajo podnebne spremembe.