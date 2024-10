Opozorila Floridčanom: Če se ne boste evakuirali, boste umrli

Na zahodni obali Floride se pripravljajo na prihod orkana Milton, na tisoče ljudi, ki so se želeli evakuirati, je bilo na prenapolnjenih cestah, zmanjkovalo je goriva. Skoraj petina bencinskih črpalk na Floridi je bila po navedbah spletne strani GasBuddy, ki sledi zalogam, v torek popoldne brez goriva. Županja mesta Tampa Jane Castor je prebivalce neposredno nagovorila k evakuaciji z besedami, da bodo umrli, če ne bodo odšli, njene besede povzema Guardian.

Milton ima potencial, da postane »eden najbolj uničujočih orkanov, zabeleženih za zahodno osrednjo Florido«, je dejal Ameriški nacionalni center za orkane (NHC). Predsednik Joe Biden je prav tako dejal, da bi lahko orkan Milton postal ena najhujših neviht v ZDA v zadnjih 100 letih, in prebivalce opozoril, naj nemudoma odidejo, saj gre za »vprašanje življenja in smrti«. Napovedujejo se katastrofalne posledice in množični izpadi elektrike.

Severna Karolina. FOTO: AFP

Predsedniška kandidatka Kamala Harris je včeraj na omrežju X zapisala, da poziva vse na Floridi, da poslušajo ukaze o evakuaciji, sledijo navodilom lokalnih oblasti in ostanejo varni. »Zvezno osebje in sredstva so že na terenu in pripravljena podpreti skupnosti.« Pozvala je, da ljudje vzamejo najnujnejše in odidejo.

Ameriški nacionalni center za orkane (NHC) je napovedal, da bo Milton ohranil status velikega orkana in »naraščal po velikosti«, ko se bo približeval Floridi, in sicer potem ko bo prešel mimo mehiškega mesta Mérida in se nato usmeril proti severu proti ZDA.

Po tem, ko so se vetrovi v ponedeljek nekoliko umirili, pa se je Milton preobrazil v izjemno nevaren orkan s hitrostjo vetra 250 kilometrov na uro in 4 kategorije. V torek popoldne je nevihta znova pridobila moč in dosegla kategorijo 5 v Mehiškem zalivu. Milton je imel najvišje stalne vetrove s hitrostjo 270 km/h, je sporočil NHC.

Milton na Kubi. FOTO: Norlys Perez/Reuters

»Pričakuje se, da se bo Miltonovo območje vetra razširilo, ko se bo približeval Floridi. Pravzaprav uradna napoved kaže, da se bo velikost območja orkana in tropskega viharja do trenutka, ko bo dosegel kopno, skoraj podvojila,« je dejal center za orkane, poroča Guardian.

Nacionalna meteorološka služba je v torek zjutraj Miltona znižala na orkan kategorije 4, vendar so vremenoslovci dejali, da še vedno predstavlja zelo resno grožnjo. Približno ob 17. uri po vzhodnem času je Nacionalni center za orkane napovedal, da je Milton ponovno pridobil moč kategorije 5. »Čeprav so pričakovane nihanja v intenzivnosti, je Milton napovedan, da bo ostal izjemno nevaren orkan do pristanka na Floridi,« je sporočila agencija.

Ob zalivu Tampa živi tri milijone ljudi

Ameriški vremenoslovci in uradniki se bojijo, da bi lahko Milton dosegel kopno v območju zaliva Tampa, kjer živi več kot tri milijone ljudi. Tampa ni doživela neposrednega udarca večjega orkana od leta 1921. Modifikatorji škode zaradi orkanov že leta opozarjajo, da je območje zaliva Tampa še posebej ranljivo zaradi naraščajočih morij, ki jih povzročajo valovi zaradi plitvih morskih tal, kar lahko vodo potisne navzgor.

Severna Karolina. FOTO: AFP

Visoki valovi

Večja velikost nevihte povečuje tudi obseg tveganja zaradi valov na stotine kilometrov obale. Center za orkane napoveduje valove, ki bodo lahko visoki med tri in štiri in pol metra, in sicer severno in južno od zaliva Tampa. Poleg silovitih vetrov obstaja tudi večje tveganje za poplave zaradi močnih padavin.

»To je zelo resna grožnja in prebivalce Floride so pozvali, naj poslušajo lokalne oblasti,« je sporočil center. Naročili so jim, da pripravijo svoje družine in domove in se evakuirajo, če jim tako naročijo.

Florido naj bi dosegel danes zvečer po lokalnem času

Milton naj bi v sredo zvečer po lokalnem času dosegel jugozahodno obalo Floride, je sporočila ameriška nacionalna meteorološka služba v zadnji posodobitvi, in bi lahko povzročil uničenje na območjih, ki jih je skoraj dva tedna nazaj že opustošil orkan Helene.

Guverner Floride Ron DeSantis je prebivalce, ki nameravajo oditi, opozoril, da jim časa skoraj zmanjkuje. »Če boste odšli, pojdite zdaj,« je povedal na torkovi popoldanski tiskovni konferenci. Predsednik Joe Biden je odobril DeSantisovo prošnjo za razglasitev zveznih izrednih razmer.