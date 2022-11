Osamosvojitvena politika je samo pregrevala emocije

V nadaljevanju preberite:

Katalonija je na strani Škotov, so se v sredo – ko je britansko vrhovno sodišče razsodilo, da regionalni parlament v Edinburgu prihodnje leto ne more znova pripraviti referenduma o neodvisnosti brez privolitve Westminstra – na različnih platformah oglasili katalonski independentisti. Narodi brez lastne države, kot sta Škotska in Katalonija, imajo neodtujljivo pravico do samoodločbe, so čivknili v mednarodni veji vladajoče Republikanske levice Katalonije, nekdanji predsednik Carles Puigdemont pa je tudi izrazil podporo Škotom, češ da je demokratična in evropska pot njihova pravica, ki jo bodo izpeljali kljub sodni ­odločitvi v Londonu.