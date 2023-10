Oslabljena Rusija nadzor nad Kavkazom prodaja Turčiji

V nadaljevanju preberite:

Gorski Karabah, ki je že dobrih sto let žarišče tlečih napetosti med Armenijo in Azerbajdžanom, z vsakim novim izbruhom nasilja znova pokaže, da zamrznjenih vojn ni moč v nedogled pometati pod preprogo in kako negotova je usoda malih narodov, odvisnih od zaščite velikih sil. O ozadju in posledicah nedavnega eksodusa več kot sto tisoč Armencev iz Artsakha smo se pogovarjali z Armencem Valerijem Arakelovom, lastnikom in direktorjem Rimskih term.

Ko je konec prejšnjega meseca armensko prebivalstvo Gorskega Karabaha po kapitulaciji tamkajšnjih oboroženih sil množično zapuščalo samooklicano državo in se umikalo v matično Armenijo, so velike sile zgolj opazovale posledice vojaške premoči Azerbajdžana, ki je s silovito vojaško operacijo dosegel vključitev separatističnega Karabaha v svojo državo.