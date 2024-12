Osovražena mama ameriške rapovske scene

V nadaljevanju preberite:

Morda najbolj osovražena mama na ameriški rapovski sceni si je v mladosti želela le ljubečo družino z možem in otroki, a je žela sovraštvo in grenkobo. Mama raperja Eminema Debbie Nelson, ki je pri 69. letih umrla za rakom, je tudi kontroverzna prispodoba vsega, kar je v Belo hišo znova pripeljalo republikanca Donalda Trumpa: revščine in odvisnosti nekoč ponosnega industrijskega srednjega zahoda, propadanja osnovnih norm ameriške družbe.