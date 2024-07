Pas rje bo kronal ameriškega predsednika ali predsednico

V nadaljevanju preberite:

Krogla, ki jo je izstrelil dvajset­letni Crooks, je po čudežu le oplazila Donalda Trumpa po ušesu. Če ta ne bi v zadnjem trenutku obrnil glave, bi Američani znova gledali posnetke razstrelitve možganov svojega (nekdanjega) predsednika. Uboj Johna F. Kennedyja leta 1963 v Dallasu je na filmski trak posnel Abraham Zapruder. Trinajstega julija so snemale kamere številnih televizijskih družb in nešteti udeleženci s prenosnim telefonom. Fotograf New York Timesa je celo fotografiral naboj, tik preden je zadel Trumpa. Vsa Amerika je videla, kako so streli do smrti pokosili Coreyja Comperatora. Te dni je mogoče v Butlerju na velikih panojih videti fotografije petdesetletnega gasilca, ki je s telesom zaščitil hčeri.

Chris, lastnik lokala v Butlerju, ki sem ga teden dni po neuspelem atentatu ustavila na North Main Streetu, je bil v bližnjem Sarverju­ sosed Coreyja Comperatora. »Le nekaj ur pred tem sva se z ženo pri kosilu pogovarjala, da se Trump malo preveč približuje zmagi in se bo zgodila nesreča. In potem se je zgodilo, kar se je,« je dejal zapriseženi republikanec, ki je za republikanskega predsedniškega kandidata Trumpa glasoval leta 2016 in 2020 in bo tudi na volitvah 5. novembra. Všeč mu je, da je poslovnež. Zaupanje v demokratsko stranko je izgubil že dolgo nazaj. Zdaj se mu pri tem pridružujejo prijatelji mehiškega, pakistanskega in drugega porekla, pravi. »Najprej ga niso marali, zdaj se ogrevajo zanj.«

Je kot stroj, nikoli se ne ustavi, je ocenil 45. predsednika ZDA, ki hoče biti 47. »Če bi imel 3,5 milijarde dolarjev in bi bila moja žena videti kot Melania, se ne bi ubadal s politiko!« Politiki so zanj veliko hujši od kriminalcev. »So odvetniki, ki ne morejo služiti denarja z odvetništvom.« Prav tako ne misli, da je demokratski predsednik Joe Biden leta 2020 zmagal. »Pokonci sem ostal do pol polnoči in Trump je tedaj prepričljivo vodil. Mislim, da so goljufali, nihče pa ni imel poguma, da bi preverjal.«