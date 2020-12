Papež Frančišek: Marca se bo začelo leto družine

je na današnjo nedeljo svete družine med opoldanskim nagovorom izpostavil pomen družine in njeno mesto v Cerkvi. Naznanil je, da se bo 19. marca 2021 začelo leto družine, ki se bo zaključilo 26. junija 2022 z desetim svetovnim srečanjem družin v Rimu.V nagovoru v knjižnici apostolske palače v Vatikanu je papež Frančišek izpostavil »vzgojno vrednost družinskega jedra, ki temelji na ljubezni«. Vatikan je objavil 12 predlogov, ki naj bi jih v prihajajočem letu izpolnile župnije in škofije. Med predlogi so okrepitev pastoralne priprave na zakon, boljša pomoč parom po sklenitvi zakonske zveze in pri vzgoji otrok ter podpora parom v krizi. Ob današnjem začetku množičnega cepljenja proti covidu-19 v evropskih državah se je papež poklonil zdravstvenemu osebju ter še posebej parom in družinam, ki se srečujejo s težavami, povezanimi s pandemijo.