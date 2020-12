V Sloveniji se je pričelo cepljenje

Cepljenje proti koronavirusu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Do splošnega cepljenja še vsaj tri mesece

Krek: »Božično darilo«

Janša: »Luč na koncu tunela«

Danes ob 8.30 se je v Sloveniji začelo množično cepljenje proti covidu-19 , in sicer med stanovalci domov za starejše. Prvi trije cepljeni so bili upokojeni nadškofter, je sporočila vlada. Cepili so jih v domovih starejših občanov v Lenartu, Ljubljani in Rogaški Slatini.Pelko iz rogaškega doma za starejše pred cepljenjem ni imel treme, samega cepljenja pa, kot je dejal, skorajda ni čutil. »Ljudje bi se morali zavedati tega, da se je treba zaščitno vesti do sebe in do drugih. Mislim, da je v tem rešitev,« je poudaril v izjavi, ki so jo posredovali iz urada vlade za komuniciranje.Angelca Butenko, ki je bila kot prva cepljenja v ljubljanskem Domu za starejše Fužine, je tik po tem povedala, da je cepljenje ni nič bolelo, prav tako ne Krambergerja. Butenkova se je še zahvalila za možnost, da je lahko med prvimi prejela cepivo proti covidu-19. »Bila bi presrečna, če bi vsi Zemljani imeli možnost, da bi bili cepljeni,« je še dejala.Kot je v današnji izjavi za medije dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, so »cepili že veliko stanovalcev domov za starejše, kar nas navdaja z upanjem, da smo na začetku konca epidemije.«Slovenija je v soboto prejela 9750 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha proti covidu-19. Prevzeli so ga v UKC Ljubljana in ga nato predali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), od tam pa je danes nadaljevalo pot do zdravstvenih domov, ki so poskrbeli za cepljenje v domovih za starejše.Najprej bodo danes cepili stanovalce domov za starejše, ki covida-19 še niso preboleli in so v cepljenje privolili. Med prvimi bodo cepljeni tudi zdravstveni delavci, ki v domovih za starejše delajo neposredno z oskrbovanci, in tudi nekaj najbolj izpostavljenih zdravstvenih delavcev v bolnišnicah, je že v soboto povedala Magajnejeva. Že prihodnji teden Slovenija pričakuje novih 6825 odmerkov cepiva, zatem pa po 16.575 odmerkov vsak teden v naslednjem letu.Vsi domovi za starejše so dobili toliko cepiva proti covidu-19, kot je bilo interesa pri stanovalcih, za zaposlene pa v sorazmernem deležu, je danes v izjavi za medije dejala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne.Starejši od 80 let, ki so doma, bi lahko po njenih besedah na vrsto za cepljenje prišli proti koncu januarja. Splošno prebivalstvo bo za cepljenje prišlo na vrsto marca ali kasneje, prej pa, če bosta odobreni cepivi drugih proizvajalcev.Znanost nam je v rekordnem času dala to, kar smo si vsi želeli. Dobili smo čudežno darilo - cepivo, ki odpira novo upanje, da se vrnemo tja, kjer smo nekoč bili, je danes v Rogaški Slatini dejal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Predvideva, da bodo konca julija oz. avgusta v državi cepili do 1,2 milijona ljudi.Krek, ki je ob začetku cepljenja proti covidu-19 obiskal Pegazov dom starejših v Rogaški Slatini, je v izjavi za javnost izrazil upanje, da se bomo tako rešili težkih oblik covida-19 in ohranili nešteta človeška življenja.Po njegovih besedah je cepivo izredno pomembno darilo za domove starejših, kjer je virus neusmiljeno pobiral življenja. »Cepivo zmanjšuje posledice obolenj že v prvih desetih dneh po prejemu prve cepilne doze. Kljub temu je treba še naprej spoštovati vse predpisane epidemiološke ukrepe, ki so v veljavi. Cepivo je le dodaten ukrep,« je dejal Krek.Direktorica Pegazovega domaje dejala, da bodo danes cepili 72 stanovalcev. Če bo cepiva dovolj, bodo cepili tudi pet zaposlenih. Trenutno je v domu od skupaj 130 stanovalcev okuženih 28, od 75 zaposlenih pa je okuženih 17.Premierob začetku cepljenja proti covidu-19 ocenjuje, da se je začela zadnja tretjina spopada z epidemijo. Če cepiva ne bi bilo, bi po dosedanjih projekcijah ob upoštevanju vseh ukrepov iz epidemije izšli šele aprila, je dejal in dodal, da je pred nami čas, ko je luč na koncu tunela vse močnejša, a je treba ohraniti trezno glavo.Premier je v izjavi ob obisku največjega doma za oskrbo starejših v državi, Doma Danice Vogrinec v Mariboru, povedal, da bo v naslednjih tednih Slovenija dobila nekaj čez 16.000 odmerkov vsak teden, dopolnitev prve pošiljke bo prišla že naslednji teden. »Vsaka pošiljka bo okrepila naše možnosti v spopadu z epidemijo,« je poudaril.Sam se bo cepil takoj, ko bo na vrsti. A dokler je v državi nekaj 1000 odmerkov cepiva, je cepljenje velik privilegij, zato je prav, da se pri cepljenju upošteva vrstni red, kot ga je soglasno določila stroka, ne le pri nas, ampak v celotni EU. Prihod cepiva v Slovenijo, v Evropo, v tej prvi fazi za vse članice EU ne glede na velikost, je ocenil tudi velik uspeh zahodne znanosti in tudi kot potrditev razlogov za obstoj EU.Ob začetku cepljenje najbolj ranljivih v domovih za starejše je predsednik vlade tudi ocenil, da je bil spopad z epidemijo pri nas dodatno otežen, ker v oskrbo starejših v zadnjih 15 letih prav veliko nismo vlagali. Po njegovih besedah je zato nauk za prihodnje, da je treba javna sredstva usmerjati tja, kjer so najbolj potrebna. Če bi bile kapacitete večje, standard višji, bi bile žrtve epidemije v tem sektorju bistveno manjše, je ocenil in napovedal, da bo vlada naredila vse, da bodo prihodnja vlaganja v oskrbo starejših bistveno večja.