Papež ob božiču opozoril na obupne humanitarne razmere v Gazi

Papež Frančišek je na Trgu svetega Petra v Vatikanu daroval vsakoletni božični blagoslov mestu in svetu. V nagovoru je opozoril na obupne humanitarne razmere v Gazi ter pozval k izpustitvi izraelskih talcev in končanju vojne med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. »Naj se končata podžiganje nasilja in sovraštva,« je še poudaril.

»Moje srce žaluje za žrtvami odvratnega napada 7. oktobra in ponovno ponavljam svoj nujni poziv k osvoboditvi tistih, ki so še vedno talci,« je dejal 87-letni Frančišek na Trgu svetega Petra, kjer se je danes ob papeževem tradicionalnem božičnem nagovoru zbralo na tisoče ljudi.

FOTO: Yara Nardi/euters

Papež je ob tem prosil za konec vojaških operacij in pobijanja nedolžnih civilistov ter pozval k rešitvi, ki bo zagotovila, da v Gazo pride nujno potrebna humanitarna pomoč. Po njegovih besedah je rešitev mogoče doseči le z iskrenim in vztrajnim dialogom med stranema, ki ga bosta podpirala močna politična volja in mednarodna skupnost.

Prvi mož katoliške cerkve je pozval k miru tudi na drugih konfliktnih območjih, vključno z Ukrajino, Sirijo, Libanonom, Jemnom, Kavkazom in regijo Sahel. Kot je dejal, je treba odpraviti »samo miselnost vojne, brezciljnega potovanja, porazov brez zmagovalca, neodpustljive neumnosti«, poročajo tuje tiskovne agencije.

FOTO: Reuters

Ob tem je Frančišek spomnil na to, da se številnim oboroženim konfliktom po svetu ne posveča dovolj pozornosti in da ti potekajo v »gluhi tišini«. V luči tega je obsodil orožarsko industrijo. »Da bi rekli ne vojni, morate reči ne orožju,« je poudaril.

Med drugim je izrazil tudi upanje, da bodo napetosti na Korejskem polotoku vpleteni odpravili z dialogom in spravo, ki lahko ustvarita pogoje za trajen mir.