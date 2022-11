Papež uvedel prisilno upravo v Karitasu

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek je po daljšem strokovnem in neodvisnem preiskovanju človekoljubne organizacije Karitas, ki je potekalo v tajnosti, odstavil vse voditelje in njihove sodelavce, tudi kardinala­ Luisa Antonia Tagleja, ki je veljal za enega izmed kandidatov za novega papeža, in njegovega tajnika Aloysiusa Johna. Imenoval je prisilnega upravitelja Piera Francesca Pinellija, ki izhaja iz vrst la­ikov jezuitske skupnosti, in mu naložil uvesti red in pripraviti novo pravno osnovo za delovanje organizacije. Karitas je pomembna organizacija za delovanje cerkvene strukture, spoštovana je tudi med tistimi, ki niso katoliški verniki.