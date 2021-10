Papeža žalostijo pedofili in finančna mafija

V nadaljevanju preberite:

Ko je papež Frančišek pred dvema letoma ukazal, naj pedofilske škandale naznanijo tudi civilnim oblastem, ne samo cerkvenim, so v Vatikanu lahko pričakovali, da se bo našla država, v kateri bodo cerkvene oblasti papežev napotek vzele resno.



Preiskave so zagnali v Franciji, Avstraliji, ZDA, Nemčiji, na Irskem in Nizozemskem, v omejenem obsegu tudi na Poljskem. Zagrmelo je, ko je izsledke ta teden objavila francoska neodvisna komisija. Zgodilo se je na dan, ko se je v Vatikanu začel proces proti prelatom, ki so zagrešili največje doslej znane ­finančne kraje v cerkvi.



Trenutek sramote, je danes med rednim sredinim dopoldanskim obredom žalosten ocenil papež Frančišek. Trenutek sramote zato, je rekel Bergoglio, ker cerkvena ustanova tako dolgo ni bila sposobna priznati stranpoti ter se opravičiti žrtvam pedofilov v lastnih vrstah. Opravičil se je vsaki od približno 216.000 žrtev francoskih okoli 3000 pedofilov v talarju in nekaterih zaposlenih, predvsem učiteljev v cerkvenih ustanovah. Vseh žrtev naj bi bilo v sedemdesetih letih več kot 300.000.