Pariz in London sta obsojena drug na drugega

V nadaljevanju preberite:

Tragedija, ki se je prejšnjo sredo odvila v ozkem morskem pasu med Francijo in Združenim kraljestvom, bi najverjetneje še pred nekaj leti poenotila Pariz in London pri iskanju skupnih rešitev. Toda odkar Združeno kraljestvo ni več del EU, je v obeh državah potrpljenja in razumevanja za težave nasprotne strani bistveno manj.