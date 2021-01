Patriarh iz Aleksandrovega evangelija

Blagoslov politike srbskega vožda

Verniki so se novembra poslovili od patriarha Irineja, ki je pri 90 letih umrl za ­posledicami covida-19. FOTO: Oliver Bunić/AFP



Pokojni Irinej je slavil Vučića kot leva, ki se brezkompromisno bori za Kosovo in brez milosti prazni državno blagajno za cerkev (na fotografiji v družbi princa Aleksandra Karađorđevića II.) FOTO: Đorđe Kojadinović/Reuters

V Srbiji se je začel boj za prestol Srbske pravoslavne cerkve veliko prej, kot je patriarhpodlegel covidu-19. Končal se bo z volilnim saborom 18. februarja, ko bo z apostolskim žrebom izbran nov patriarh. Njegova izvolitev ni le cerkveno vprašanje, vplivala bo tudi na razvoj države, ki je v trdnem ­objemu s cerkvijo.Velik vpliv države na Srbsko pravoslavno cerkev (SPC) ima dolgo tradicijo, ki sega v osmansko cesarstvo. Zato bi bilo veliko presenečenje, če bi bil za Irinejevega naslednika izbran vladika, ki ne bi bil po volji predsedniku države. Srbski vožd in njegovi naprednjaki imajo v svojih rokah celotno državo, vključno s cerkvijo.Poglavarja SPC bodo izbrali na volilnem saboru s tajnim glasovanjem med tremi kandidati, ki morajo dobiti več kot polovico glasov. Ker bo novi patriarh izbran z apostolskim žrebom, Vučiću ne bo preostalo drugega, kot da bo poskrbel, da bodo v evangeliju kuverte z imeni njegovih treh kandidatov. Po mnenju poznavalcev je Vučićev najljubši vladika, ker se z njim na čelu SPC ne bi ničesar spremenilo, vendar je še veliko kandidatov, ki jih lahko izbere Sveti duh, ker so zlizani s sedanjo oblastjo.Pod Bulovićem bi SPC ostala konservativna, blagoslavljala bi Vučićevo politiko in se do neba zahvaljevala za proračunske donacije. To je tudi vse, kar potrebuje Vučić, ki si ne želi kritikov, kot sta bila pokojni črnogorski metropolitali upokojeni vladika. V apostolskem bobnu bi se lahko znašel zagrebško-ljubljanski metropolit Porfirije, ki je in bo ostal človek sedanje oblasti. Porfirije deli srbske državljane na pravo in lažno elito, tako kot njegov duhovni oče Bulović. Tretji bi lahko bil šumadijski vladika Jovan, ki je s podelit­vijo odlikovanja finančnemu ministru Siniši Malemu nazorno pokazal lojalnost oblasti. V igri so tudi teorije zarote, po katerih naj bi bilo v vseh treh kuvertah v »Aleksandrovem evangeliju« samo eno ime, ki je po meri države.Tudi če bo izbran anonimen kandidat, kot je veljalo za predhodnika, bo najbrž tako kot pokojni patriarh Irinej obračal plašč po vetru. Irinej je slavil Vučića kot leva, ki se brezkompromisno bori za Kosovo in brez milosti prazni državno blagajno za cerkev. Čeprav bi mnogi na čelu SPC radi videli vladiko Grigorija, ki je bil kazensko premeščen v Nemčijo, ker je ostro nasprotoval Vučićevi politiki, to ni izvedljivo, ker ne izpolnjuje nenapisanega pravila, da za patriarha ne morejo biti izbrani kandidati, mlajši od 55 let. Ne glede na to, kdo bo izbran za novega patriarha, se stališča SPC do statusa Kosova, ki ga obravnava kot srbsko ozemlje, njenega premoženja v Črni gori in podpore separatistični politiki Republike Srbske v BiH ne bodo spremenila.Kljub proklamirani ločenosti cerkve od države imata SPC in oblast skupni cilj, to je ohranitev lastnega položaja v imenu enotnosti srbskega naroda. Izbora 46. patriarha ne bo zaznamovala le slaba epidemiološka slika, temveč tudi frakcijski boji v SPC, razkol v pravoslavnem svetu, spoprijemanje s pedofilijo ter balkanska in svetovna gospodarska kriza. Navsezadnje tudi dokončanje obnove cerkve sv. Save, za katero je srbska vlada donirala kar 8,5 milijona evrov.