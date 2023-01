Peking kritičen do testiranja potnikov iz Kitajske, EU išče usklajen odziv

Kitajske oblasti so danes kritizirale uvedbo obveznega testiranja za potnike, ki prihajajo iz Kitajske, in opozorile, da bi lahko sprejele protiukrepe. Švedsko predsedstvo svetu EU pa je za sredo sklicalo sestanek, na katerem bodo članice EU razpravljale o usklajenem odzivu na vstop potnikov iz Kitajske v EU.

»Nekatere države so sprejele omejitve vstopa, ki se nanašajo samo na kitajske potnike. To nima znanstvene podlage in je nesprejemljivo,« je dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning in opozorila, da bi lahko Kitajska sprejela protiukrepe »na podlagi načela vzajemnosti«.

V zadnjih dneh se je namreč več držav odločilo, da bodo od potnikov iz Kitajske na letališčih zahtevale negativni izvid. Med njimi so Španija, Velika Britanija, Italija in Francija. Francoska premierka Elisabeth Borne je danes že zatrdila, da se bodo testiranja za potnike, ki prihajajo iz Kitajske, nadaljevala, češ da s tem izpolnjujejo svojo dolžnost pri zaščiti Francozov.

A nekatere države članice tovrstnemu pristopu nasprotujejo in v luči tega je švedsko predsedstvo svetu EU za sredo v okviru mehanizma za odzivanje na krizne razmere (IPCR) sklicalo sestanek. Na njem bodo razpravljali o usklajevanju odziva na vstop potnikov iz Kitajske v EU, piše na spletni strani predsedstva.

Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) je medtem danes ponovil, da obvezno testiranje potnikov iz Kitajske ni upravičeno, saj ne verjamejo, da bo porast primerov na Kitajskem vplival na epidemiološke razmere v EU glede na večjo odpornost prebivalcev EU in predhodno pojavljanje različic, ki trenutno krožijo na Kitajskem.

Direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je prejšnji teden ravnanje držav, ki želijo zaščititi svoje prebivalce, glede na pomanjkanje celovitih informacij iz Kitajske, ki je pred kratkim prenehala izdajati dnevna poročila o okužbah, označil kot razumljivo.

Obvezno testiranje potnikov iz Kitajske se je sicer začelo uvajati po tem, ko je Peking odpravil svojo politiko ničelne tolerance do covida-19. To je privedlo do skokovitega porasta okužb v državi. Kitajska pa je prav tako napovedala, da namerava odpraviti obvezno karanteno ob prihodu, zato veliko Kitajcev že načrtuje potovanje v tujino.