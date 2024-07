Pelješac gori, Oliver stoji, vlada si viša plačo

V nadaljevanju preberite:

Velik požar na polotoku Pelješac, pokvarjen trajekt Oliver med plovbo proti Korčuli in radikalen dvig plač funkcionarjem so novice, ki so se drenjale na vrhu novičarskih spletnih portalov na Hrvaškem. Vlada Andreja Plenkovića je v senci dveh drugih odmevnih dogodkov sprejela za številne presenetljivo odločitev o zvišanju plačne osnove državnim funkcionarjem. Ta se bo povečala za 83,45 odstotka, predsednik države, vlade in parlamenta pa bodo že avgusta dobili približno 2500 evrov oziroma 70 odstotkov višjo plačo kot julija.