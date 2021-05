Pfizerjevo cepivo dovoljeno tudi za mlade med 12. in 15. letom

Cepivo Pfizerja in Biontecha. FOTO: Luis Acosta/AFP

Ameriške zdravstvene oblasti Pfizerjevo cepivo proti covidu-19 dovoljujejo tudi za mlade med dvanajstim in petnajstim letom. Za vse starejše od šestnajstih let so ga pri upravi za hrano in zdravila FDA dovolili decembra, podjetje iz New Yorka, ki sodeluje z nemškim Biontechom, pa varnost cepiva za mlajše od te starosti preizkuša že od lanskega oktobra.V ZDA verjamejo, da bo cepljenje okrog trinajst milijonov dodatnih ljudi pomembno prispevalo k čredni imunosti, saj petina prebivalstva, ki ji je bilo cepivo dostopno že doslej, še okleva. Med temnopoltimi, ki so v še večji nevarnosti od drugih, je takšnih kar trideset odstotkov. Drugi opozarjajo, da je v ZDA zaradi covida-19 umrlo le 471 mlajših od osemnajst let, ta del prebivalstva pa je hudo prizadet zaradi zaprtja šol. Ameriški konservativci se jezijo nad učiteljskimi sindikati, ki so po novih informacijah vplivali na odločitve zdravstvenih oblasti.A vsako izgubljeno mlado življenje je preveč, s pojavljanjem novih sevov pa se povečuje prav delež okuženih mladih. To se dogaja tudi zaradi vse večje precepljenosti drugih Američanov. Kar 58 odstotkov vseh je že prejelo prvi odmerek, 44 odstotkov oba in število umrlih zaradi covida-19 je najnižje v devetih mesecih, prav tako število novih okužb.Da bi k cepljenju spodbudili tudi oklevajoče, se nekatere ameriške zvezne države in mesta lotevajo inovativnih pristopov. V New Yorku so cepišča odprli na šestih postajah podzemne železnice, če se bo posrečilo, jih bodo dodali še več, tistim, ki se bodo odločili za cepivo Johnson & Johnson z enim samim odmerkom, bodo podarili vozovnico za teden dni, drugje si lahko na novo cepljeni prislužijo brezplačni obisk akvarija ali botaničnega vrta. V sosednjem New Jerseyju guvernerv maju podarja pivo, slaščičarsko podjetje Krispy Kreme pa po vsej državi značilni krof.