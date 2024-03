Pirova zmaga konservativcev in strmi vzpon skrajne desnice

V nadaljevanju preberite:

Na nedeljskih predčasnih volitvah na Portugalskem je desnosredinsko Demokratsko zavezništvo (AD) tesno premagalo vladajoče socialiste (PS), z meteorskim vzponom se je na tretje mesto zavihtela skrajno desna stranka Dovolj (Chega). Rezultati še niso uradni, k skupnemu seštevku bo treba dodati glasovnice iz tujine, toda Portugalsko, kot kaže, čaka obdobje politične negotovosti, v katerem bi lahko pomembna vloga pripadla radikalni desnici.

Štetje glasov ni prineslo jasnega zmagovalca oziroma »stabilnosti«, kot je z razpisom volitev po presenetljivem odstopu premiera Antónia Coste zaradi domnevne korupcije računal predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa. Po trenutnih izidih je AD – platforma, sestavljena iz Socialdemokratske stranke (PSD), osrednje konservativne sile na Portugalskem, in še dveh manjših strank – dobila 79 od 230 mandatov. PS, ki je bila na oblasti zadnjih osem let, je dobila dva poslanska sedeža manj (77) in občutno poslabšala rezultat z zadnjih volitev, ko so ji volivci zaupali absolutno večino.