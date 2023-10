Plenković komentiral slovensko uvedbo notranjega nadzora na meji

Uvedba nadzora na notranji meji schengna ni novost, a mora ostati izjema, ki se jo uvaja le kot skrajni ukrep, je napoved Slovenije o uvedbi nadzora na meji s Hrvaško danes komentiral hrvaški premier Andrej Plenković. Ukrep je pripisal migracijski krizi in povečanim terorističnim grožnjam ter pri tem kot ključno izpostavil posvetovanje s sosedami.

Plenković je pojasnil, da se je o tem v sredo pogovarjal s predsednikom vlade Robertom Golobom, hrvaški notranji minister Davor Božinović pa davi z notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem.

Stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu je povzročilo veliko zaskrbljenost med članicami Evropske unije, ena od njegovih posledic pa je tudi odločitev držav članic za sprejemanje novih ukrepov. Med njimi so po besedah hrvaškega premierja tudi ukrepi, kakršne je napovedala Italija Sloveniji, Slovenija pa Hrvaški. »Treba je poudariti, da gre za začasen ukrep in da mora ostati izjema, ki se jo uvaja samo kot skrajni ukrep, ki mora biti podrejen strogim pogojem, posebno glede izvedbe in trajanja,« je danes na seji vlade opozoril Plenković.

Spomnil je, da morajo države članice, ki želijo uvesti nadzor na notranji meji schengna, pred uvedbo ukrepa obrazložiti, v kolikšni meri bo odločitev zmanjšala varnostno grožnjo. Ob tem se morajo posvetovati tudi s sosedami, na katere se nanaša mejni nadzor.

Hrvaški premier Andrej Plenković. FOTO: Ludovic Marin/Afp

Država članica lahko vzpostavi varovanje notranje meje, če se na območju pojavi resna grožnja javnemu redu in notranji varnosti oz. v primeru neposredne nevarnosti, ki zahteva nujno ukrepanje, je dodal.

Slovenska vlada bo o uvedbi nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko odločala danes. Italija bo uvedbo nadzora na meji s Slovenijo zaradi spremenjenih razmer na Bližnjem vzhodu in v Evropi uvedla v soboto, in sicer najprej za deset dni z možnostjo podaljšanja.

Nadzor notranjih meja, ki sta ga napovedali Slovenija in Italija, trenutno izvaja devet držav članic, predvsem zaradi migracijske krize in nevarnosti terorizma.

Za Meloni vzpostavitev nadzora na meji s Slovenijo nujna zaradi razmer v svetu

Italijanska premierka Giorgia Meloni je odločitev o začasni uvedbi nadzora na meji s Slovenijo v sredo opisala kot nujno zaradi trenutnih razmer v svetu, od Bližnjega vzhoda do migrantske krize. Italijansko politiko skrbi zlasti možnost terorističnih napadov, na katere sicer zaenkrat po zagotovilih zunanjega ministra Antonia Tajanija nič ne kaže.

»Začasna ukinitev veljavnosti schengenske pogodbe o prostem gibanju v Evropi je postala nujna zaradi vse slabših razmer na Bližnjem vzhodu, okrepitve migrantskih tokov po balkanski poti in zlasti zaradi vprašanj nacionalne varnosti,« je v sredo na družbenih omrežjih zapisala Meloni. »Za to prevzemam polno odgovornost,« je dodala.

O vzpostavitvi nadzora so se tudi že pogovarjali s slovenskimi kolegi, s katerimi naj bi še naprej sodelovali pri obvladovanju nezakonitih migracij, je še dodala po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa. Na meji med Slovenijo in Italijo sicer prav zaradi nezakonitih prehodov že nekaj časa delujejo mešane slovensko-italijanske policijske patrulje. V luči dodatne zaostritve razmer pa se je sedaj Italija odločila s soboto na meji ponovno uvesti nadzor.

Skupni nadzor slovensko italijanske meje julija leta 2019. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

O tem je v torek zvečer notranjega ministra Boštjana Poklukarja obvestil njegov italijanski kolega Matteo Piantedosi, ki je zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu kot bistvo tega začasnega ukrepa navedel preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala.

Kot je danes dejal italijanski zunanji minister Antonio Tajani, so se za nadzor na meji s Slovenijo odločili, da v državo ne bi mogli vstopiti morebitni teroristi, ki bi prispeli po balkanski poti. Zaenkrat sicer po njegovih besedah ni znakov, da bi se pripravljal kakšen napad, a kot je poudaril, je treba delovati preventivno, da bi zaščitili mesta in prizorišča, zlasti tista, ki jih obiskujejo državljani judovske vere. Tudi on je sicer v pogovoru za televizijo Canale 5 dejal, da gre za časovno omejen ukrep.

Na zaskrbljujoče razmere tako na Bližnje vzhodu kot v Evropi, kjer sta se nedavno v Franciji in Belgiji zgodila teroristična napada, je v odzivu na uvedbo nadzora v sredo v Milanu spomnil tudi namestnik premierke in minister za promet Matteo Salvini. Kot je dejal, je eden od napadalcev pred leti v Evropo prispel s čolnom na Lampeduso, zaradi česar da »se je treba vrniti k zaščiti italijanskih meja, od severa do juga, na morju in na kopnem«.