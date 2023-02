Po enem letu se strasti nikakor ne umirjajo

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Danes mineva dvanajst mesecev, odkar je ruska vojska napadla sosednjo Ukrajino, obetov za mirno rešitev pa je manj, kakor jih bilo pred enim letom. V Kijevu so prepričani, da bodo osvobodili celotno državo, v Moskvi ne dvomijo, da bodo končni zmagovalci oni.

V Moskvi obletnice niso posebej obeležili. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je že zjutraj povedal, da predsednik države Vladimir Putin ne pripravlja nobenega javnega nastopa, ki bi bil posvečen tej temi. Tudi nobenega posebnega velikega vojaškega uspeha niso predstavili v Moskvi, čeprav so nekateri analitiki napovedovali, da bodo na prvi »rojstni dan« vojne Rusi poskusili zavzeti donbaško mesto Bahmut, kjer že dlje časa potekajo ostri boji.

Doslej je Rusiji uspelo »osvoboditi« 77 odstotkov ozemlja Doneške in Luganške ljudske republike, ki jima je priznala neodvisnost tik pred začetkom napada. A glavne uspehe so ruski zavojevalci dosegli zgolj v prvih dveh mesecih napadov, so ugotovili v domovini prepovedanem ruskem časniku Nova gazeta, ki zdaj izhaja v tujini. Ko se je po začetnih neuspehih morala umakniti iz okolice Kijeva, je ruska vojska vse sile preusmerila v boj za Donbas, a v desetih mesecih spopadov ji je po izračunih opozicijskih novinarjev uspelo osvojiti zgolj dva tisoč kvadratnih kilometrov oziroma štiri odstotka ozemlja obeh uporniških republik.

A kakor je ponovil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so razmere na frontah zelo težke. »Vzhod – tam je zelo hudo, boleče. A mi delamo vse, da bi vzdržali. Jug – v nekaterih predelih so razmere zelo nevarne, a naši borci imajo sredstva, da se uspešno upirajo okupatorju,« je povedal Zelenski. Po njegovih besedah je bilo minulo leto čas upora, poguma, bolečine in enotnosti. »Glavno sporočilo je, da smo preživeli. Nismo bili poraženi. In naredili bomo vse, da letos zmagamo.«

»Če bo še živ«

Nekdanji ruski predsednik, zdaj pa drugi človek sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev je danes napovedal, da bo zmago vsekakor dosegla Rusija. Potem pa se bodo po njegovih besedah začela težka in živčna pogajanja, ki jih na drugi strani ne bo vodil Zelenski (»če bo še živ«) ali njegova klika, temveč tisti »na drugi strani oceana«, končala pa da se bodo zgolj z nekakšnim dogovorom, ne pa s pravim mirovnim sporazumom in določitvijo meja.

O mirovnih pogajanjih trenutno nihče niti ne razmišlja, novice iz Švice, da se tam neuradno pogovarjajo o miru, pa so v Moskvi označili za lažne. V Kijevu so zavrnili tudi mirovno pobudo Pekinga, ki poziva k zaustavitvi spopadov in začetku pogajanj. »Noben 'mirovni načrt', ki predvideva zgolj prekinitev ognja in posledično nadaljevanje okupacije ukrajinskih ozemelj, ne vodi k miru, temveč k zamrznitvi vojne in ukrajinskemu porazu, ki je naslednja etapa ruskega genocida,« je danes izjavil svetovalec ukrajinskega predsednika Mihail Podoljak. Ponovil je, da je ukrajinsko stališče znano: umik ruske vojske za meje iz leta 1991.

Tako na eni kot na drugi strani hladnovojne fronte že dlje časa opozarjajo, da se lahko spopadi razširijo tudi v sosednjo Moldavijo. Na Zahodu in v Ukrajini trdijo, da hoče Moskva strmoglaviti prozahodne oblasti v Kišinjovu, v Rusiji so prepričani, da hoče Kijev s pomočjo »kolektivnega Zahoda« razširiti fronto tudi v Pridnestrje, prorusko uporniško moldavsko republiko. Z ruskega obrambnega ministrstva so najprej sporočili, da Kijev pripravlja »provokacijo«: svoje diverzante bodo menda preoblekli v ruske uniforme in uprizorili domnevni napad ruskih mirovnih enot, ki so že od leta 1992 nameščene v Pridnestrju, na sosednjo Ukrajino. Potem so iz Moskve prišle informacije, da Ukrajina že pripravlja napad na Pridnestrje, saj ob meji z Moldavijo kopiči vojsko. Danes zjutraj je prišlo iz ruskega zunanjega ministrstva ostro svarilo Ukrajini, ZDA in vsem članicam Nata, da bo Moskva vsako dejanje, ki bo ogrozilo varnost ruskih mirovnih sil, skladišč orožja in »naših sodržavljanov« – številni prebivalci Pridnestrja imajo namreč tudi rusko državljanstvo – razumela kot napad na samo Rusijo. »Nobenega dvoma ni, da se bodo oborožene sile Ruske federacije ustrezno odzvale na provokacijo kijevskega režima,« so zagrozili v Moskvi. Iz moldavskega obrambnega ministrstva so danes sporočili, da na meji z Ukrajino niso opazili nobenih varnostnih groženj.