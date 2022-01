Po izbruhu vulkana otoška kraljevina še vedno odrezana od sveta

Otoška kraljevina Tonga je po sobotnem silovitem izbruhu podvodnega vulkana, ki je sprožil tudi cunami, še vedno odrezana od preostalega sveta. Avstralija in Nova Zelandija sta sicer nad Tongo poslali izvidniška letala, ki skušajo oceniti razmere na otoku, a odpravo močno otežujejo oblaki pepela, ki jih veter že nosi preko Avstralije. Nova Zelandija pripravlja tudi vojaška transportna letala za dostavo pomoči, a dokler pristajalne steze pokriva gosta plast vulkanskega pepela, letala v otoški državici ne bodo mogla pristati.

Cunami je udaril tudi ob obale Japonske. FOTO: Kyodo/Reuters

Še vedno ni znano, kolikšno škodo je povzročil izbruh vulkana Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, novozelandska premierka Jacinda Ardern pa predvideva, da je škoda »zelo velika«. Ker je vulkanski izbruh poškodoval podvodne komunikacijske kable, je komunikacija s Tongo mogoča le preko satelitskih telefonov, a tudi to močno ovirajo oblaki vulkanskega pepela, ki kvarijo signal, poroča BBC. Najmanj dva tedna bosta minila, preden bodo uspeli ponovno vzpostaviti delovanje telefonov in spleta. Čakanje je mučno zlasti za številne izseljence, ki nestrpno pričakujejo novice o svojih bližnjih.

Posledice čutili po vsem svetu

Izbruh je povzročil tudi cunami, ki je poleg Tonge prizadel še Novo Zelandijo, Japonsko, Aljasko in zahodno obalo Južne Amerike, kjer sta v Peruju umrli dve osebi. Dve osebi sta bili po cunamiju pogrešani tudi na Tongi. Truplo ene izmed njiju, 50-letne Britanke, so že odkrili. Val jo je odplavil, ko je skušala iz zavetišča za pse, ki ga je vodila, rešiti ujete živali, poroča britanski Guardian.

Vodja Rdečega križa in Rdečega polmeseca v Pacifiku Katie Greenwood ocenjuje, da je cunami prizadel do 80.000 ljudi, njena organizacija pa že mobilizira svoje sile in bo priskočila na pomoč, ko bo to mogoče.

V Čilu so evakuirali priobalni pas. FOTO: Stringer/Reuters

Podvodni vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, ki leži približno 2000 kilometrov severovzhodno od Nove Zelandije, je izbruhnil v soboto. Izbruh je bil tako močan, da ga je bilo slišati celo na Aljaski, ki je oddaljena 10.000 kilometrov, nihanje zračnega tlaka, ki je posledica izbruha, pa so zabeležili tudi v Sloveniji. Vulkanolog Shane Cronin z univerze v Aucklandu je dejal, da tako silovitega izbruha ni bilo že 30 let. Nazadnje je tako močno izbruhnil ognjenik Pinatubo na Filipinih leta 1991. Podvodni vulkan pri Tongi bi sicer lahko ostal aktiven še dolgo.