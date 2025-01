Po izlitju kurilnega olja v Črnem morju poginilo na desetine kitov in delfinov

Zaradi nedavnega izlitja kurilnega olja iz dveh ruskih tankerjev v Kerški ožini je v Črnem morju poginilo več deset kitov in delfinov, je danes sporočil ruski center za reševanje delfinov Delpha.

Zaradi nesreče so proruske oblasti na Krimu v soboto razglasile izredne razmere, saj se razliti mazut še vedno širi po morju.

V morju najmanj 2400 ton mazuta

V Kerški ožini se je 15. decembra med hudim neurjem prepolovil in potopil tanker, drugi pa je nasedel. Skupno sta ladji prevažali okoli 9200 ton mazuta. Od tega se ga je po ocenah ruskih oblasti najmanj 2400 ton verjetno izlilo v morje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so danes sporočili iz centra Delpha, so po nesreči v morju našteli 61 mrtvih kitov in delfinov, od katerih jih je 32 najverjetneje poginilo zaradi razlitja. »Sodeč po stanju trupel je večina teh kitov in delfinov najverjetneje poginila v prvih desetih dneh po nesreči,« je sporočila organizacija.

Zaradi razlitja je Mihail Razvožajev, proruski guverner Sevastopola na zasedenem Krimu, v soboto razglasil izredne razmere, saj je razlito olje, ki ga od nesreče naplavlja na plaže vzdolž krimske obale in obale ruske regije Krasnodar, doseglo tudi to mesto.

Okoljevarstveniki sicer pričakujejo, da bo poleti, kot se bo temperatura morja dvignila, na površje priplavalo še veliko razlitega olja, navaja nemška tiskovna agencija dpa.