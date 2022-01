Po nesreči čolna pri Floridi pogrešanih 38 ljudi

Ameriška obalna straža je v torek sprožila obsežno akcijo iskanja 39 ljudi, ki so se v soboto s čolnom podali na pot od Bahamov do Floride, zaradi razburkanega morja pa se je čoln prevrnil. Akcijo so sprožili po rešitvi enega od potnikov iz vode približno 70 kilometrov od Fort Piercea na Floridi. Doslej so našli eno truplo.

Enega preživelega je v torek iz morja potegnil čolnar in obvestil obalno stražo, ki je sporočila, da je šlo za tihotapljenje ljudi v ZDA. Rešeni je povedal, da nihče na plovilu ni imel rešilnega jopiča. Obalna straža išče pogrešane v območju 218 kilometrov od Biminija na Bahamih do Fort Piercea.

Obalna straža je danes sporočila, da so odkrili eno truplo in da še naprej iščejo druge pogrešane.

Bahami so vmesna postaja za tihotapce ljudi s Haitija, Kube in iz Južne Amerike, ki migrante vozijo na Florido. V zadnjih letih se je prevrnilo že več prepolnih čolnov in umrlo je več tisoč ljudi. Obalna straža skuša to preprečiti z nadzorom voda okrog Haitija, Kube, Bahamov in Dominikanske republike.

V petek je obalna straža pri Bahamih vkrcala 88 Haitijcev z jadrnice, julija lani pa je ob Key Westu na Floridi s prevrnjenega čolna rešila 13 Kubancev, devet jih je ostalo pogrešanih.