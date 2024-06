Po nesreči ladje pristanišče Baltimore po treh mesecih ponovno odprto

Guverner Marylanda Wes Moore je v sredo skupaj z ministrom za transport ZDA Peteom Buttigiegom ponovno odprl pristanišče Baltimore, ki je bilo zaprto skoraj tri mesece, potem ko se je v most Francis Scott Key zaletela tovorna ladja in ga porušila, poroča televizija CBS. Sedaj bodo do jeseni 2028 obnovili še porušen most.

Prehod iz pristanišča na odprto morje pri porušenem mostu je sicer za zdaj širok le nekaj več kot 200 metrov, kar pomeni, da lahko naenkrat skozi plujeta največ dve ladji. Sčasoma ga bodo razširili.

Do nesreče v Baltimoru je prišlo 26. marca, ko je posadka tovorne ladje Dali izgubila nadzor nad plovilom, ki je trčilo v avtocestni most. Pri tem je umrlo šest delavcev, ki so izvajali vzdrževalna dela. Od takrat so iz vode odstranili 50.000 ton ruševin.

»Ta ekipa je naredila neverjetno delo, ki je namesto 11 mesecev trajalo le 11 tednov,« je dejal guverner Moore, ki je posebej pohvalil predsednika ZDA Joeja Bidna za hitro in temeljito zvezno pomoč.

Minister Buttigieg pa je pohvalil posebno delovno skupino Bele hiše za odpravljanje ovir v oskrbovalnih verigah, ki je vse skupaj koordinirala.

Popravilo mostu naj bi stalo do 1,9 milijarde dolarjev, Bela hiša pa je zagotovila, da bodo za obnovo na voljo vsa potrebna sredstva.