Glavni poudarki: Po ruskem obstreljevanju je zagorelo v eni od stavb ukrajinske jedrske elektrarne v Zaporožju.

Zelenski je napad obsodil in dejal, da nobena druga država razen Rusije še ni obstreljevala jedrskih elektrarn.

07.15 Zelenski obsodil napad: Če pride do eksplozije, je to konec sveta, konec Evrope

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v video sporočilu obsodil napad. »Nobena druga država razen Rusije še ni obstreljevala jedrskih elektrarn,« je dejal in dodal, da se je »teroristična država sedaj zatekla k jedrskemu terorizmu«. Pred morebitnimi posledicami tovrstnih napadov je posvaril tudi Evropo. »Če pride do eksplozije, je to konec vsega. Konec Evrope,« je dejal in menil, da lahko le takojšnje evropsko ukrepanje ustavi ruske sile. Zelenski je že govoril z več svetovnimi voditelji, vključno z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom in britanskim premierjem Borisom Johnsonom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Johnson je pozval k ustavitvi spopadov na območju jedrske elektrarne Zaporožje, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa obtožil nepremišljenih dejanj, ki da lahko neposredno ogrozijo varnost vseh v Evropi. Predlagal bo izredno zasedanje Varnostnega sveta ZN v naslednjih urah.

07.10 Po ruskem obstreljevanju zagorelo ob ukrajinski jedrski elektrarni v Zaporožju

V eni od stavb jedrske elektrarne v ukrajinskem Zaporožju je ponoči izbruhnil požar, za katerega je ukrajinska stran okrivila silovito rusko obstreljevanje. Po več urah negotovosti je gasilcem v jutranjih urah ogenj uspelo pogasiti, žrtev ni bilo, prav tako naj bi bila zagotovljena varnost te največje jedrske elektrarne v Evropi. Ukrajina je v zgodnjih jutranjih urah sporočila, da je ruski napad povzročil požar v enem od poslopij v jedrski elektrarni. Šlo naj bi za stavbo, namenjeno vajam. Sama elektrarna naj ne bi bila prizadeta, je pa obstajala bojazen, da bi se lahko požar širil, če ga ne bi kmalu pogasili. Že pred tem so pristojne službe navajale, da na območju niso zaznali povišanega radioaktivnega sevanja, »bistvena« oprema naj bi bila nepoškodovana, varnost pa zagotovljena. O tem so obvestili tudi Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA). Ameriška ministrica za energijo Jennifer Granholm je po pogovoru z ukrajinskim kolegom Hermanom Haluščenkom sporočila, da reaktorje v elektrarni ščitijo odporne strukture, obenem so jih varno zaustavili.

Deklica, potomka ukrajinskih priseljencev, prižiga sveče med mašo v ukrajinski pravoslavni cerkvi v Braziliji. FOTO: Diego Vara/Reuters

07.00 Rusi ZDA ne bodo več prodajali raketnih motorjev

Roskozmos je potem, ko je prekinil sodelovanje z Evropo, zdaj napovedal še, da ne bodo več prodajali raketnih motorjev v ZDA. Večjih težav za ameriška podjetja naj ne bi bilo, saj so se večinoma v zadnjih letih že osredotočili na lastno produkcijo. Northorp Grumman sicer še vedno uporablja ruske RD-181 motorje v raketah antares, ULA pa v atlasih RD-180, a kot so zagotovili pri ULA imajo dovolj velike zaloge motorjev, da zagotovijo rakete za vse sklenjene posle, potem pa bodo raketo tako ali tako upokojili, saj bodo letos predstavilo raketo vulcan.

06.30 Britanski OneWeb prekinja sodelovanje z Rusijo

Britansko podjetje OneWeb je prekinilo sodelovanje z Rusijo in ustavilo vse prihajajoče izstrelitve svojih internetnih satelitov. Ruska vesoljska agencija Roskozmos je sicer od Velike Britanije v zameno za izstrelitev zahtevala zagotovila, da satelitov ne bodo uporabljali za vojaške namene in da se bo britanska vlada umaknila iz podjetja, ki mu je pomagala po bankrotu leta 2020. Naslednja izstrelitev bi morala biti danes, za letos jih je bilo predvidenih še več, do zdaj imajo v orbiti 428 satelitov, to je dovolj, da zagotovijo internet na določenih delih sveta, za globalno delovanje bi potrebovali 650 satelitov. Podjetje se je že obrnilo na francosko podjetje Arianespace, ki je organiziralo izstrelitve sojuzov, da najdejo nove partnerje. Naloga je težka, saj raket, ki ustrezajo potrebam, ni na voljo.

01.12 V Rusiji težave z dostopom do Facebooka in spletnih strani medijev

Iz Rusije poročajo, da so spletne strani več neodvisnih medijev in družbeno omrežje Facebook deloma nedostopni, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Po navedbah portala GlobalCheck, ki spremlja dostopnost spletnih strani, in novinarjev AFP v Rusiji so poleg Facebooka težave z dostopom do spletnih strani medijev Meduza, Deutsche Welle, RFE-RL in ruskega servisa britanskega BBC. Ruske oblasti so sicer v času invazije na Ukrajino še okrepile pritisk na neodvisne medije.

00.30 O vojni v Ukrajini danes zunanji ministri Nata in EU

Deveti dan vojne v Ukrajini se bodo v Bruslju danes ločeno sestali zunanji ministri zveze Nato in EU, ki bodo izpostavili čezatlantsko enotnost v odzivu na rusko invazijo Ukrajine in v solidarnosti z napadeno državo. Veliko pozornosti bo po pričakovanjih namenjene Moldaviji, ki se boji, da bo naslednja tarča ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Mladi begunec, ki prihaja iz Ukrajine, sedi v naročju ženske v avtobusu po prihodu na severno železniško postajo v Bukarešti. FOTO: Mihai Barbu/AFP

00.22 ZDA Ukrajincem v državi podelile začasno zaščito

ZDA so v četrtek Ukrajincem, ki so trenutno v državi, podelile začasno zaščito za prihodnjih 18 mesecev. Kot so navedli na ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost, to pomeni, da lahko ostanejo v državi in da jim ne grozi deportacija. »Ruski namerni in neizzvan napad na Ukrajino je sprožil vojno, nesmiselno nasilje, Ukrajinci pa so si morali zatočišče poiskati v drugih državah,« je povedal minister za domovinsko varnost Alejandro Mayorkas. »V teh izrednih časih bomo še naprej nudili podporo in zaščito ukrajinskim državljanom v ZDA,« je povedal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Do zaščite so upravičeni tisti Ukrajinci, ki so bili v državi 1. marca.