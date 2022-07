12.07 Zakharova: Ukrajina ne vstopa v mirovna pogajanja, ker ji to naroča ZDA

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Maria Zakharova je danes zjutraj imela redni tedenski tiskovni brifing in po poročanju Reutersa dejala, da Ukrajina ne vstopa v mirovna pogajanja, ker ji to naroča ZDA, njene besede povzema Guardian. Kot je dejala, »ameriška administracija prepoveduje svojim varovancem v Kijevu, da bi sploh pomislili na pogovore z nami, in jih očitno sili, da se borijo do zadnjega Ukrajinca.« Pred tem pa je britanski Guardian poročal, da je ruski zunanji minister Sergej Lavrov dejal, da zamisel o obnovitvi mirovnih pogajanj z Ukrajino ne zasluži »resne pozornosti resnih ljudi«. Povedal je tudi, da vojaške »naloge« Moskve zdaj presegajo območje vzhodnega Donbasa. Dejal je, da »ne gre samo za Doneck in Lugansk, ampak za Herson, Zaporožje in številna druga ozemlja.«

10.28 Obstreljena osrednja tržnica v mestu Bakhmut

Ukrajinska državna služba za izredne razmere je na telegramu sporočila, da je bila v regiji Doneck obstreljena osrednja tržnica mesta Bakhmut, poroča Guardian. Piše, da je »zagorelo več trgovskih zabojnikov na skupni površini 100 kvadratnih metrov. Podatki o mrtvih in poškodovanih še zbirajo. Trenutno je požar lokaliziran in v celoti pogašen. Iz državne službe za nujno pomoč je bilo vključenih 27 oseb in štiri enote tehnike.«

08.52 Po Severnem toku ponovno stekla dobava plina

Po plinovodu Severni tok, ki povezuje Rusijo in Nemčijo, je dobava plina ponovno stekla, je danes potrdil operater plinovoda. »Deluje,« so povedali v podjetju Severni tok, niso pa razkrili, koliko plina bo Rusija dobavljala. Zlasti v Nemčiji so se bali, da po desetdnevni zaustavitvi, sicer potrebni zaradi del, plinovoda ne bodo več odprli. Ruski energetski velikan Gazprom je nemškemu operaterju plinovoda, družbi Gascade, sporočil, da bo danes preko plinovoda dobavil 530 gigavatnih ur plina. Gre za zgolj 30-odstotno zmogljivost plinovoda, je sporočil predsednik nemške zvene agencije, ki bdi na energetskim sektorjem, Klaus Müller.

Gazprom je dobavo plina v Nemčijo preko ključnega plinovoda Severni tok v preteklih tednih zmanjšal za okoli 60 odstotkov, razlog pa pripisal pokvarjeni turbini, ki jo je podjetje Siemens poslalo na popravilo v Kanado. V Nemčiji so takšna pojasnila zavrnili in ocenili, da Moskva zaradi sankcij Zahoda kot povračilni ukrep krči plinsko dobavo. Severni tok pod Baltskim morjem je bil zaprt od 11. julija.