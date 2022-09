Po Sloveniji istospolne poroke dovoljuje tudi Kuba

V nadaljevanju preberite:

Slovenija z julijsko odločitvijo ustavnega sodišča ni več zadnja v nizu držav, ki so odpravile zgodovinsko diskriminacijo in istospolnim parom omogočile pravico do zakonske zveze. Kubanci so na nedeljskem referendumu odločno podprli nov družinski zakonik, s čimer je karibski otok postal 33. država, kjer poroka ni rezervirana le za partnerstvo moškega in ženske. Za sveženj, ki izenačuje pravice isto- in raznospolnih parov tudi pri posvojitvah in vključuje možnost nadomestnega materinstva, sta glasovali dve tretjini volivcev.