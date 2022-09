Po sto letih še en pohod na Rim

V nadaljevanju preberite:

Samo še dobri trije tedni so do italijanskih predčasnih parlamentarnih volitev. Napetost narašča, množice volivcev pa dogajanje ne zanima posebej. Ankete napovedujejo najnižjo volilno udeležbo v zgodovini. Boji se bijejo med strankami, ki se tolčejo za oblast in za prostor pri koritu, tega je po novem manj kot doslej. Kar tretjino izbrancev manj bo dobivalo obilne plače parlamentarcev. Ankete se zdijo neusmiljeno na strani skrajne desnice, zbrane v stranki Bratje Italije, pripisujejo ji oživljanje politike iz Mussolinijevih časov. Njena voditeljica Giorgia Meloni, ki je pred letom kot prava zvezdnica nastopila na blejskem forumu, se vsaj doslej nikakor ni izkazala za podpornico slovenske manjšine v Italiji.