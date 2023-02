Po svetu vsaki dve minuti umre nosečnica ali porodnica

Po svetu med nosečnostjo ali porodom vsaki dve minuti umre ena ženska, kaže danes objavljeno poročilo agencij Združenih narodov. Dokument razkriva skrb vzbujajoče nazadovanje na področju zdravja žensk v zadnjih letih, saj je v skoraj vseh regijah po svetu umrlo več ali pa enako število nosečnic in porodnic kot v obdobju med letoma 2000 in 2015.

Poročilo z naslovom Trendi v zvezi z umrljivostjo mater (Trends in Maternal Mortality), ki obravnava smrti mater na nacionalni, regionalni in globalni ravni od leta 2000 do leta 2020, ocenjuje, da je po svetu leta 2020 umrlo približno 287.000 nosečnic in porodnic. Ta številka je nekoliko nižja od 309.000 smrti v letu 2016, ko so začeli veljati cilji trajnostnega razvoja ZN. Poročilo sicer omenja bistven napredek na področju zmanjševanja števila smrti mater med letoma 2000 in 2015, ki pa je večinoma zastal in se v nekaterih primerih celo obrnil.

V dveh od osmih regij ZN – v Evropi in Severni Ameriki – se je stopnja umrljivosti mater med letoma 2016 in 2020 zvišala za 17 odstotkov, v Latinski Ameriki in na Karibih pa za 15. V preostalih regijah je ostala nespremenjena. Poročilo kljub temu poudarja, da je mogoče doseči napredek.

Leta 2020 okoli 70 odstotkov vseh smrti v podsaharski Afriki

Število smrti nosečnic in porodnic je v večini še naprej največje v najrevnejših delih sveta in v državah, ki jih pestijo konflikti. Leta 2020 so približno 70 odstotkov vseh smrti mater potrdili v podsaharski Afriki. V devetih državah, ki se spopadajo s hudimi humanitarnimi krizami, je umrlo 551 mater na na 100.000 živorojenih otrok, kar je dvakrat več od svetovnega povprečja 223 smrti mater na 100.000 živorojenih otrok.

»Nosečnost, ki bi morala biti za vse ženske pozitivna izkušnja, povezana z neizmernim upanjem, je tragično še vedno šokantno nevarna izkušnja za milijone žensk po vsem svetu, ki nimajo dostopa do visokokakovostne in spoštljive zdravstvene oskrbe,« je poudaril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal je, da novi statistični podatki razkrivajo, da je nujno zagotoviti vsem ženskam in dekletom dostop do nujno potrebnih zdravstvenih storitev pred in med porodom ter po njem.

Vodilni vzroki za smrti mater so hude krvavitve, visok krvni tlak, vnetja, povezana z nosečnostjo, zapleti, ki lahko nastanejo pri nevarnih splavih, ter osnovna bolezenska stanja, ki jih lahko nosečnost še poslabša, kot sta aids in malarija. Vse te vzroke je v veliki meri mogoče preprečiti ali pozdraviti.

Poročilo še razkriva, da je treba na globalni ravni bistveno pospešiti napredek, da bi dosegli globalne cilje za zmanjševanje števila smrti mater, saj bo v nasprotnem primeru do leta 2030 ogroženo življenje dodatnega milijona nosečnic in porodnic.