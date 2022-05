Po trnovi poti do več Evrope

V nadaljevanju preberite:

Boljša zaščita insektov, financiranje investicij z zadolževanjem na ravni EU ali zunanjepolitične odločitve brez pravice veta so le trije od več kot tristo predlogov, ki so bili pripravljeni v okviru konference o prihodnosti Evrope. Predvsem v evropskem parlamentu, v njegovih osrednjih političnih skupinah, so predlogi s konference pozitivno sprejeti. V resoluciji, o kateri bo odločal jutri, že poziva k sklicu konvencije za spremembo evropskih pogodb. Tudi italijanski premier Mario Draghi se je v govoru pred evropskimi parlamentarci zavzel za njuno prenovo, saj da institucije EU ne ustrezajo več izzivom sodobnega časa.