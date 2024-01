Po zasilnem pristanku letala našli odpadli panel z vrati

Ameriške letalske oblasti so v nedeljo zvečer sporočile, da so našli panel z zasilnimi vrati, ki je v petek kmalu po vzletu odpadel s kabine letala družbe Alaska Airlies. To je zasilno pristalo. Vrata je na svojem vrtu v Portlandu našel nek učitelj, najdba pa bo ključna pri preiskavi vzroka za incident, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednica Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB) Jennifer Homendy je povedala, da je učitelj, ki ga je imenovala Bob, našel vrata na svojem dvorišču v mestu Portland v ameriški zvezni državi Oregon.

»Z veseljem sporočam, da smo našli panel z vrati,« je na novinarski konferenci dejala Homendy. »Zelo smo veseli, da ga je Bob našel,« je dejala in dodala, da gre za »ključno manjkajočo komponento, ki bo pomagala pri preiskavi vzroka nesreče«.

Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) zahteva takojšnje preglede določenih letal boeing 737 max 9, preden lahko nadaljujejo z letom. FOTO:Instagram/@strawberrvy Via Reuters

Ameriški letalski družbi Alaska Airlines in United Airlines, ki imata v lasti največ letal boeing max 9, sta po incidentu sporočili, da sta letala zaradi inšpekcijskega pregleda prizemljili. Enako so storile druge letalske družbe z manjšo floto max 9, vključno s Turkish Airlines, poroča AFP.

Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) zahteva takojšnje preglede določenih letal boeing 737 max 9, preden lahko nadaljujejo z letom, je v soboto sporočila na družbenem omrežju X. Dodala je, da bodo pregledali 171 letal. Gre za modele z blokiranimi srednjimi vrati. Ta letala imajo vrata zaprta in skrita s pregrado, ki razkriva le okno, poroča AFP.

Letalo družbe Alaska Airlines s 177 ljudmi na krovu je v soboto zasilno pristalo, potem ko je kmalu po vzletu z letala odpadel panel. Letalo je na letališču v Portlandu v ameriški zvezni državi Oregon pristalo le 35 minut po vzletu.