Po zmagi laburistov se je na Otoku začel prenos oblasti

Po prepričljivi zmagi britanskih laburistov na včerajšnjih parlamentarnih volitvah se je v Združenem kraljestvu začel prenos oblasti. Vodenje vlade bo prevzel Keir Starmer, enainšestdesetletni prvak delavske stranke, in v tradicionalnem nagovoru pred vhodom v Downing Street 10 začrtal novo usmeritev države, ki jo je zadnjih štirinajst let vodila konservativna stranka.

Mandat za oblikovanje nove vlade mu je podelil kralj Karel III. Monarh je pred tem sprejel tudi odstopno izjavo Rishija Sunaka, dosedanjega britanskega premiera in vodje torijcev, ki se po enem najhujših porazov v svoji zgodovini selijo v opozicijo.

»Pri opravljanju te funkcije sem dal vse od sebe, vendar ste poslali jasen signal, da se mora vlada Združenega kraljestva zamenjati, in vaša presoja je edino, kar šteje. Slišal sem vašo jezo, vaše razočaranje. In prevzemam odgovornost za ta poraz,« je pred vhodom na sedež britanske vlade poudaril odhajajoči premier ter svojemu nasledniku Starmerju, ki ga je opisal kot »spodobnega človeka«, zaželel srečo.

Vpliv večinskega volilnega sistema

Po skoraj vseh preštetih glasovih je jasno, da bodo laburisti v prihodnjem mandatu v spodnjem domu parlamenta obvladovali zavidljivo večino poslanskih glasov.

Rishi Sunak med odstopno izjavo pred vhodom v Downing Street 10. FOTO: Phil Noble/Reuters

V parlamentu bo po novem sedel tudi vodja Reformne stranke Nigel Farage. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Od 650 sedežev si jih stranka lahko obeta najmanj 412, medtem ko bo barve konservativcev po novem zastopalo zgolj 121 poslancev oziroma dve tretjini manj kot v prejšnjem mandatu. V poslanskih klopeh bo med drugim sedelo tudi 71 poslancev tretjeuvrščenih liberalnih demokratov ter peščica predstavnikov populistične Reformne stranke, vključno z njenim prvakom

Porazna predstava dosedanje vladajoče stranke je po mnenju kritikov samo podčrtala njeno poldrugo desetletje dolgo vladavino, polno vzponov in padcev ter kontroverznih odločitev, vključno z izstopom Združenega kraljestva iz Evropske unije. Volilni dan je bil poguben za številne njene najbolj znane obraze, tudi za nekdanjo premierko Liz Truss, ki je v svojem okraju izgubila tekmo za poslanski mandat.

Razplet četrtkovega glasovanja odstira posebnosti britanskega večinskega volilnega sistema, ki še posebej nagradi največje stranke. Kot je za otoške medije opozoril strokovnjak za javnomnenjske raziskave John Curtice, je laburistom uspelo osvojiti prepričljivo večino poslanskih mandatov, ne da bi povečali svoj delež volilnega glasu. Na poraz konservativne stranke je po njegovih besedah najbolj vplivalo odtekanje glasov k Reformni stranki.

Starmer: Spremembe se začnejo zdaj

To v nobenem pogledu ne zmanjšuje zmage, ki jo je po dolgem času v opoziciji uspelo doseči laburistom. »Spremembe se začnejo zdaj,« je danes zjutraj pred svojimi privrženci naznanil Keir Starmer, čigar stranka se je v svojem volilnem programu med drugim zavezala, da bo državi povrnila tako politično kot gospodarsko stabilnost, zmanjšala čakalne vrste v zdravstvu, se spoprijela s problemom nezakonitih migracij ter povečala uporabo okolju prijazne energije.

Keir Starmer in njegova žena Victoria med proslavljanjem zmage laburistov. FOTO: Justin Tallis/AFP

Starmer je poudaril, da je volilni uspeh tudi rezultat transformacije laburistov, ki so se vrsto let soočali z očitki o javnofinančni razsipnosti in škodljivih gospodarskih politikah. »Volilne zmage ne padajo z neba,« je vztrajal po najverjetneje eni najdaljših noči v njegovem življenju. »Težko jih je dobiti in težko se je zanje boriti. Te volitve je lahko osvojila le spremenjena laburistična stranka.«