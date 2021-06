Počitnice bodo, a naj bodo v Franciji

V nadaljevanju preberite:

Naj domačini dopustujejo doma, a tujci naj tudi pridejo. Tako poenostavljeno je mogoče povzeti logiko, po kateri si želijo zdaj, ko se novi koronavirus vendarle umirja, marsikje po Evropi na novo zagnati turizem. V Franciji o tem razmišljajo dolgoročno – kako korenito ga bo treba (post­pandemično) predrugačiti.



Protekcionizem se zdi nova smer (čeprav je morda naličen v nekakšen glokalizem: globalno in lokalno v enem), saj tudi francoski predsednik Emmanuel Macron sporoča Francozom, češ poletne počitnice bodo letos kljub covidu-19 mogoče, a preživite jih v Franciji. Med nedavnim obiskom v vasici Saint-Cirq-Lapopie v departmaju Lot, kamor se je podal, kot je lahko razumela javnost, na neuradno predvolilno nagovarjanje potencialnih volivcev, je bil jasen: domačemu turističnemu sektorju je treba pomagati, da bi se (post)pandemično postopoma spet postavil na noge. Tudi simbolno je pomembno, da predsednik poudarja, kako čudovita je Francija in kako neizmerne priložnosti za dopustniške užitkarije ponuja. Po njegovem ni lepo in zanimivo le v Parizu in velikih mestih, kjer je nemalo svetovnih znamenitosti, ampak kaže peti hvalo prav tako podeželju, saj ne manjka vasic, ki so pravi biseri.