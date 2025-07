Zagrebški župan Uršulo Cetinski potrdil za ravnateljico Komedije

Uršula Cetinski bo ravnateljica zagrebškega gledališča Komedija, je ta teden potrdil zagrebški župan Tomislav Tomašević. Uršula Cetinski je za STA ob tem povedala, da se bo že naslednji mesec lotila poslovne analize in se posvetila umetniškemu programu. V Zagrebu, kamor se bo preselila zaradi nove službe, bo stanovala že avgusta.

Uršulo Cetinski je kot kandidatko za ravnateljico Komedije z večino glasov potrdil svet omenjenega gledališča, ki velja za enega od najpomembnejših zagrebških gledališč z več kot 200 zaposlenimi.

Tomašević je soglasje k predlogu podpisal v torek, ob tem pa poudaril, da župan ravnatelja imenuje izključno na predlog gledališkega sveta. »Te odločitve ne morem spreminjati, lahko jo le potrdim ali zavrnem. Po izvedenem razpisu so štirje od petih članov sveta glasovali za Uršulo Cetinski na podlagi njenega programa in opravljenih razgovorov,« je Tomašević povedal na torkovi novinarski konferenci.

Ob tem je dodal, da sta bila med tistimi, ki so glasovali za Cetinski, tudi oba predstavnika zaposlenih, ter spomnil, da je bil aktualni ravnatelj Miljenko Puljić imenovan na to funkcijo v mandatu te mestne oblasti. S Tomaševićevo potrditvijo predloga sveta se je končala več mesecev trajajoča zgodba, ki se je ob zadnjem razpisu v delu medijev prevesila tudi v negativno kampanjo proti Uršuli Cetinski. Ta je pred dnevi zavrnila vse očitke in poudarila, da jo zanima ena sama stvar: vizija gledališča Komedija za prihodnost.

Zagrebško mestno gledališče Komedija je v Ljubljani v preteklosti predstavilo muzikal Lepotica in zver. FOTO: Festival Ljubljana

Kot je Uršula Cetinski ob novici o imenovanju povedala za STA, se bo potrudila upravičiti zaupanje sveta, župana, mesta Zagreb, kolektiva in občinstva. Pojasnila je, da v gledališču pripravljajo seznam njenih obveznosti pred nastopom službe konec meseca. »Večina zaposlenih bo na kolektivnem dopustu, ko začnem. Z vsakim se bom pogovorila, ko se vrnejo na delo. Najprej pa me čaka še primopredaja,« je dodala.

Načrtov ima veliko

O prioritiziranju ciljev se bo odločila na podlagi pridobljenih informacij. »Zagotovo bo to umetniški program, morda tudi naložba, vendar v tem trenutku še ne vem, kako bo z njo. Torej, primopredaja konec meseca, avgusta analiza poslovnih in umetniških ciljev na podlagi prejetega gradiva. Postopno spoznavanje kolektiva, razgovori z zaposlenimi in septembra začetek nove sezone,« je naštela. Načrtov ima veliko, o njih pa se mora pogovoriti s kolektivom in svetom zavoda.

Mandat Puljića se izteče konec julija. Na zadnji razpis so se poleg Uršule Cetinski in Puljića sicer prijavili tudi gledališka producentka Petra Jagušić, vodja orkestra Komedije Tomislav Babić, član ansambla Komedije Vid Balog in režiser Nenad Glavan.