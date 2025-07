Dončića v pokalu čaka Dallas

Severnoameriška liga NBA bo še tretjič popestrila redni del sezone s pokalnim tekmovanjem. Žreb skupin je Las Angeles Lakers z Luko Dončićem namenil skupino B, v kateri je tudi nekdanji klub slovenskega zvezdnika Dallas Mavericks. Ob tem so v skupini še L.A. Clippers, Memphis Grizzlies, in New Orleans Pelicans.

Prvi pokal pred dvema letoma so osvojili prav Los Angeles Lakers, nazadnje so bili najboljši Milwaukee Bucks, ki so v finalu ugnali kasnejše prvake lige Oklahoma City Thunder.

Vzhodna konferenca

Skupina A: Cleveland, Indiana, Atlanta, Toronto, Washington

Skupina B: Boston, Detroit, Orlando, Brooklyn, Philadelphia

Skupina C: Milwaukee, New York, Chicago, Miami, Charlotte Zahodna konferenca

Skupina A: Oklahoma City, Minnesota, Sacramento, Phoenix, Utah.

Skupina B: L.A. Lakers, LA Clippers, Memphis, Dallas, New Orleans.

Skupina C: Houston, Denver, Golden State, Portland, San Antonio.

Tekme, ki štejejo tudi v redni del sezone, se bodo igrale med 31. oktobrom in 28. novembrom. Osem ekip se bo uvrstilo v izločilne boje, ki se bodo igrale decembra, finalni del pa v Las Vegasu.