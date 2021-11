V Glasgowu brez izrecnega opuščanja uporabe subvencij za fosilna goriva

Za pogajalci na podnebnem vrhu COP26 v Glasgowu je naporna noč. Pripravili so nov osnutek besedila končne izjave, v katerem ostaja zaveza o stopnjevanju prizadevanj za postopno odpravo energije iz premoga in opuščanju neučinkovitih subvencij za fosilna goriva, a brez izrecnega opuščanja njihove uporabe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Najnovejše besedilo izjave, ki so jo pripravili po dveh tednih pogajanj, vsebuje tudi poziv državam, da prihodnje leto okrepijo zdajšnje podnebne zaveze, najbogatejšim pa tudi, da do leta 2025 podvojijo sredstva za financiranje podnebnih ukrepov v primerjavi z letom 2019.

V današnjem osnutku je bila omemba fosilnih goriv šibkejša od prejšnjega osnutka, ki je države prav tako pozival, naj pospešijo postopno opuščanje premoga in subvencij za fosilna goriva, še poroča AFP.

FOTO: Dylan Martinez/Reuters

Nov osnutek vsebuje tudi poziv k »prepoznavanju potrebe po podpori za pravičen prehod«, ki bo omogočila razogljičenje državam v razvoju, odvisnim od fosilnih goriv.

Ponovno poudarjeni ukrepi in podpora za ranljive države

V besedilu sicer ni omenjeno nobeno posebno financiranje za izgubo in škodo, ki bi jo revnejše države utrpele ob opuščanju fosilnih goriv, kar je bila tudi ključna zahteva revnejših držav. V osnutku je zgolj ponovno poudarjena nujnost povečanja ukrepov in podpore za ranljive države.

Osnutek sicer predvideva tudi poziv državam, da pospešijo svoje načrte za zmanjšanje emisij in do konca leta 2022 predložijo nove načrte. To je kar tri leta prej, kot je določeno v pariškem podnebnem sporazumu, še poroča AFP.

FOTO: Andy Buchanan/Afp

Zadnji osnutek dogovora bodo zdaj pregledale delegacije držav in pogajalske skupine.

Podnebna konferenca v Glasgowu bi se sicer morala končati že v petek, a so se pogajanja zavlekla. Konferenca naj bi se sicer po pričakovanjih končala danes s sprejetjem izjave.

V skladu s pariškim sporazumom naj bi pogodbenice globalno segrevanje omejile na precej pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 stopinje.