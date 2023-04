Podnebna sveta trojica je pod streho

V nadaljevanju preberite:

Evropski parlament je odobril zakonodajni sveženj, ki vključuje reforme sistema trgovanja z emisijami ogljikovega dioksida (ETS), dajatev pri uvozu energetsko intenzivnih izdelkov iz držav z manj strogimi pravili in podnebni socialni sklad za za pomoč ranljivim skupinam.

Sektorji, ki sodijo v ETS (težka industrija, proizvajalci energije in letalstvo, po novem pa bo tudi pomorski promet), bodo do leta 2030 zmanjšali emisije za 62 odstotkov v primerjavi z letom 2005. Za cestni promet in ogrevanja stavb pa bo ustanovljen ločen sistem trgovanja. To bo državljane neposredno udarilo po žepu.