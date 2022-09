Pogrešali jo bodo

Mnogi so vzklikali ali peli »Bog obvaruj kraljico«, drugi so ploskali, tretji so jokali, bili v objemu z drugimi ali stali v kontemplativni tišini. Včerajšnji objavi smrti kraljice Elizabete II. v škotskem gradu Balmoral je v Londonu sledila pot tisočih do skupnega cilja: Buckinghamske palače.

Ta je bila s svojo okolico v preteklosti že ničkolikokrat točka slavnostnih porok in seveda tudi žalovanj. Vsi še pomnimo tisoče ljudi in gore cvetja pred palačo, ki so sledili objavi smrti princese Diane leta 1997.

FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Sodeč po britanskem tisku včerajšnji dež tisočim ni preprečil prihoda do palače, simbola kraljevanja kraljice, ki je bila zaradi sedemdesetletnega vladanja v življenju marsikaterega Otočana tudi edina monarhinja v njegovem življenju. Mnogi so ob kovinska vrata palače s spuščeno britansko zastavo odložili cvetje.

FOTO: John Sibley/Reuters

»Bila je kraljica ves čas, kar sem živ sam, bila je kraljica, dokler so bili živi moji starši,« je za tiskovno agencijo AFP povedal neki finančni posrednik. »Torej je res zelo, zelo pomemben del nas. Veš, grozno bo.«

FOTO: Daniel Leal/AFP

Po smrti njenega veličanstva je novi kralj v javnost poslal sporočilo. »Smrt ljube matere, Njenega veličanstva, je trenutek velike žalosti zame in za celotno družino. Globoko žalujemo za ljubljeno voditeljico in ljubljeno materjo,« je zapisal v izjavi. Dodal je, da ve, da se bo izguba čutila po celotnem Združenem kraljestvu ter tudi drugod po svetu.

FOTO: Henry Nicholls/Reuters

V tem obdobju žalovanja in sprememb jih bo tolažilo zavedanje, kako spoštovana in cenjena je kraljica bila.