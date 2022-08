Poletje izginjajočih rek in obsežnih požarov

V nadaljevanju preberite:

Intenzivni in obsežni vročinski valovi na stari celini podžigajo pustošenje ognja, nadpovprečno visoke temperature so julija samo v Španiji zahtevale več kot 2000 življenj, zaradi ekstremnih vremenskih razmer je vzhodni del britanskega otočja izgubil svojo prepoznavno zeleno barvo, s sušo – kakršne ne pomnijo – se soočajo tudi nekateri drugi deli Evrope, struge pomembnih vodotokov so pretresljivo prazne.