Policija je aretirala strelca s podzemne železnice

Newyorška policija je po več kot 24 ur intenzivnega iskanja vendarle aretirala moškega, ki naj bi v torek zjutraj izvedel strelski napad na podzemni železnici v Brooklynu in ustrelil najmanj deset ljudi, poročajo ameriški mediji. Gre za 62-letnega Franka Jamesa, ki ga je policija že pred tem javno navedla kot glavnega osumljenca za napad.

»Moji dragi Newyorčani: Imamo ga,« je na novinarski konferenci zmagoslavno sporočil župan Eric Adams, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Policijska komisarka New Yorka Keechant Sewell je razkrila, da so Jamesa opazili in pridržali policisti na eni od ulic Manhattna.

Zdaj je v priporu, kamor so ga prepeljali brez incidentov, in bo obtožen torkovega napada. Na spletu je tudi že zaokrožil video posnetek moškega, podobnega Jamesu, kako vklenjen vstopa v policijski avto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je že v torek zvečer sporočila, da išče 62-letnega Franka Jamesa, s katerim bi se rada pogovorila glede najetega tovornjaka podjetja U-Haul, ki so ga povezali z napadom. Obenem je za informacije, ki bi privedle do njegove aretacije, ponudila nagrado 50.000 dolarjev. Napad naj ne bi bil povezan s terorizmom.

Jamesa so identificirali po kreditni kartici, ki so jo našli na kraju zločina, kjer je strelec za seboj pustil tudi torbo z dimno bombo, sekiro in pištolo, s katero je streljal. Kasneje so nekaj kilometrov stran od kraja zločina našli tovornjak, ki je bil z omenjeno kreditno kartico najet v Philadelphii.

Strelec je na enem od vlakov podzemne železnice v Brooklynu zjutraj ob 8.30 po krajevnem času sredi prometne konice iz nahrbtnika potegnil dimno bombo in jo sprožil, nato pa začel streljati. Vlak je peljal naprej do naslednje postaje, kjer je zavladal kaos potem, ko so se odprla vrata.

Iz vagona se je vil gost dim, ranjenci so popadali na tla po peronu, ljudje so bežali na prosto, nekateri pa so pomagali ranjenim. V zmešnjavi se je poškodovalo še več ljudi. V bolnišnico je moralo 16 ljudi, od tega je bilo deset ustreljenih, štirje so se zdravili zaradi vdihavanja dima, dve osebi pa sta bili v šoku.

Skupno naj bi strelec v vagonu in na peronu izstrelil 33 strelov, nato pa pobegnil, ko se mu je pištola zaskočila.