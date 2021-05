Policisti proti sodstvu, vojaki proti razkroju

V nadaljevanju preberite:

Demokracija ni nikoli dovolj demokratična, v stari francoski maniri jo v zadnjem času preizprašujeta policija in vojska. Pa so družbena razmerja res že tako naelektrena, da so na mestu vprašanja o ogroženosti domoljubja, kar razkroju Francije, ali je razpoloženje povezano z bližajočimi se volitvami? Regionalne in departmajske bodo v kratkem, predsedniške in parlamentarne čez leto dni.



Zaradi nedavnega uboja policista Érica Massona med službeno intervencijo v Avignonu se je pred dnevi na pariških ulicah povezalo okoli 35.000 ljudi in zahtevalo več »strogosti do vseh, ki se znašajo nad varuhi reda in miru«. Jeze ni malo, pa ne le na zločince, ampak tudi na pravosodje, ki da, preveč popustljivo do nasilja, določa premile kazni; in vendar policisti, kot je bilo brati, »dobivamo plače zato, da služimo državi, ne da umiramo«.