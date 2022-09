Politična cena za črno zlato

V nadaljevanju preberite:

Z odločitvijo Gazproma, da za nedoločen čas zapre pipo na Severnem toku 1, in napovedmi Zahoda, da bo vpeljana cenovna kapica za rusko nafto, se položaj v energetski bitki bliža vrelišču. EU bo pri preskrbi s plinom pod velikim pritiskom in brez varčevanja ne bo šlo. Ko bo decembra začel veljati naftni embargo, bo mednarodna koalicija Pod vodstvom G7 vpeljala še cenovno kapico za rusko nafto. Od velikosti koalicije je odvisna učinkovitost ukrepa. Ključno vlogo bosta imeli Indija in Kitajska, ki že tako kupujeta rusko nafto s popusti.