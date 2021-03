Politični zakon Fidesza in EPP je razpadel

V nadaljevanju preberite:

Z odhodom ducata evropskih poslancev madžarskega Fidesza iz politične skupine EPP se je končala ena od dolgoletnih bruseljskih sag. Razpletati se je začela, ko so v tej desnosredinski skupini v evropskem parlamentu začeli spreminjati svoj poslovnik, da bi omogočili suspendiranje vseh poslancev neke stranke. Spremembe so bile kot »lex Fidesz«, pripravljene so bile zanj. Madžarski premier Viktor Orbán je zato v nedeljo zagrozil, da bodo v primeru njihovega sprejetja odšli iz skupine EPP. To se je na koncu zgodilo.