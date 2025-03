Poljska načrtuje vojaško usposabljanje za vse odrasle moške

Poljska vlada pripravlja načrt za obsežno vojaško usposabljanje vseh odraslih moških kot odziv na spremenjene varnostne razmere v Evropi, je povedal poljski premier Donald Tusk. Po njegovih besedah potrebujejo vojsko s pol milijona vojaki, ki bi vključevala tudi rezerviste.

»Do konca letošnjega leta bomo poskušali pripraviti model, da bo vsak odrasel moški na Poljskem usposobljen za primer vojne,« je po poročanju tujih agencij dejal Tusk. Poljska vojska po podatkih tamkajšnje vlade šteje približno 200.000 vojakov, letos naj bi število povišali na 220.000, končni cilj je 300.000 pripadnikov. »Danes govorimo o potrebi po polmilijonski vojski na Poljskem,« je dejal Tusk.

Če so število pripadnikov vojske povečevali postopoma, bi zdaj želeli pohiteti, saj so se varnostne razmere v svetu spremenili. V zadnjih tednih se dogajajo velike spremembe v vojni v Ukrajini, saj so ZDA ukinile vojaško in obveščevalno podporo Ukrajini ter postavila pod vprašaj njene zaveze zvezi Nato.

Donald Tusk je sicer nato pojasnil, da vlada ne razmišlja o vrnitvi splošnega služenja vojaškega roka, temveč o uvedbi rezervnega sistema, ki bi temeljil na švicarskem modelu. V tej državi je vsak moški dolžan služiti v vojski ali alternativni civilni službi, ženske pa se lahko prostovoljno prijavijo, če se tako odločijo.

Dodal je, da naj država preuči tudi jedrske možnosti. »Zavedati se moramo, da mora Poljska izkoristiti najsodobnejše možnosti, tudi v zvezi z jedrskim orožjem in sodobnim nekonvencionalnim orožjem,« je dejal. Tusk, ki je ta teden pozval Evropo, naj okrepi svojo obrambo, da bi zmagala v »oboroževalni tekmi« z Moskvo, je podprl tudi umik svoje države iz prelomne pogodbe, ki prepoveduje uporabo protipehotnih min.