Trump: Lažje je sodelovati z Rusijo kot Ukrajino

Ameriški predsednik Donald Trump je v petkovem pogovoru z novinarji v Ovalni pisarni dejal, da mu je »lažje« sodelovati z Rusijo kot z Ukrajino in da njegov ruski kolega Vladimir Putin »želi končati vojno«. Dodal je, da je Putin »storil to, kar bi storil vsakdo«, potem ko je Rusija izvedla obsežen raketni napad in napad z brezpilotnim letalom na Ukrajino nekaj dni po tem, ko so ZDA ukinile pomembno obveščevalno in vojaško pomoč Kijevu.

»Odkrito povedano mi je težje sodelovati z Ukrajino. V smislu doseganja končne rešitve je morda lažje sodelovati z Rusijo,« je dejal Trump. Nekaj ur pred tem je sicer Trump tudi povedal, da »močno razmišlja« o obsežnih sankcijah in carinah proti Rusiji, dokler ne bo doseženo premirje z Ukrajino, navajajo tuji mediji. ZDA so medtem Ukrajini začasno ustavile dostop do nekaterih satelitskih posnetkov, je za BBC povedalo podjetje za vesoljsko tehnologijo Maxar, potem ko je Trump že ustavil vojaško pomoč tej državi.

Izjave je ameriški predsednik izrekel teden dni zatem, ko je v Beli hiši gostil in nato besedno napadel ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je očital nespoštljiv in nehvaležen odnos do ZDA. Temu nadvse nenavadnemu obračunavanju je ta teden sledila Trumpova prekinitev vse ameriške vojaške pomoči in izmenjave obveščevalnih podatkov s Kijevom. Rusija je nato v noči na četrtek izvedla obsežen raketni in brezpilotni napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Trumpova grožnja z dodatnimi sankcijami proti Rusiji, ki je že tako močno sankcionirana, je bila očitno odgovor na ta napad, navajajo pri Guardianu. Vendar pa je znova obrnil ploščo, ko je dejal, da Putin ravna tako, kot bi vsakdo drug. Dodal je, da verjame, da Putin želi končati vojno, vendar tega ne more trditi za Ukrajino. »Hočem vedeti, da se Ukrajina želi dogovoriti, a tega ne vem,« je odgovoril Trump na vprašanje, zakaj je prekinil pomoč Kijevu. Trump je v svojem govoru ponovno dejal, da ima dobre odnose s Putinom.

Visoki ameriški in ukrajinski uradniki se nameravajo prihodnji teden sestati v Savdski Arabiji, saj si Zelenski in njegovi svetovalci prizadevajo oživiti odnose z ZDA po spodletelem vrhu v Beli hiši.