Poljska znova na poti v neznano

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je hitro čestitala Karolu Nawrockemu za zmago na volitvah. »Močnejši smo skupaj, v skupnosti miru, demokracije in vrednot,« je zapisala. Dodala je poziv k zagotavljanju varnosti in blaginje v skupnem domu. V predsedničinem sporočilu in prepričanju, da bosta EU in Poljska nadaljevali dobro sodelovanje, je prikrito nelagodje bruseljskih struktur.

Čeprav je tudi odhajajoči predsednik Andrzej Duda prišel iz kroga Kaczyńskega, bo Nawrocki intenzivneje deloval proti Tuskovi vladi. Teme, pri katerih bi lahko Poljska postala še neugodnejši partner v okviru EU, so zelena politika, migracije in Ukrajina. Povedno je, da se je Tusk, ne glede na svojo proevropsko usmeritev, ogradil od novega migracijsko-azilnega pakta EU, četudi so v njem predvideni trši prijemi. Če bo novi predsednik blokiral Tuskove pravosodne reforme, bodo evropska sredstva za Poljsko spet ogrožena.