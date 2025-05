Poljska koalicija tarča ruskih hekerjev tik pred predsedniškimi volitvami

Poljsko je včeraj, v samem finišu predvolilne kampanje in le dva dni pred nedeljskim odprtjem volišč, pretresel resen kibernetski napad. Premier Donald Tusk je preko družbenih omrežij razkril, da so bili njegova vladajoča stranka, liberalna Državljanska platforma (PO), ter njeni koalicijske zaveznici, Levica (Lewica) in Poljska ljudska stranka (PSL), pod obsežnim kibernetskim napadom. »Skupina ruskih hekerjev, ki operira prek aplikacije telegram, je napadla,« je sporočil Tusk, obenem pa potrdil, da so varnostne službe že zavihale rokave in primer intenzivno preiskujejo, saj se je digitalna agresija v tistih trenutkih še odvijala. Spletne strani strank PO in PSL so postale nedostopne, težave pa je bilo možno zaznati tudi na spletni strani stranke Levica.

Natančnejši vpogled v dogajanje je ponudil vodja Tuskovega kabineta, Jan Grabiec. Pojasnil je, da gre za skrbno načrtovane DDoS napade (porazdeljena zavrnitev storitve), pri katerih hekerji z navideznim prometom preobremenijo spletne strani in tako zrušijo serverje, ki gostijo spletišča. Ti napadi so se začeli že v petek zjutraj, na muhi pa se je znašla celo spletna stran za zbiranje finančnih prispevkov za predsedniško kampanjo vidnega kandidata PO in župana Varšave, Rafała Trzaskowskega.

»Blokada osrednjih informacijskih točk stranke, ki podpira Trzaskowskega, na zadnji dan volilne kampanje, so seveda velika ovira,« je pripomnil Grabiec. Kmalu zatem je Jacek Dziura, predstavnik poljske državne agencije za kibernetsko varnost NASK, uradno potrdil identiteto napadalcev: za digitalnim kaosom naj bi stala proruska hekerska združba, znana kot noname057. Kot je pojasnil Dziura, je motiv te hekerske skupine predvsem »sejanje nemira in kaosa« ter iskanje medijske pozornosti, ni pa jasno, ali za skupino stoji tudi Moskva.

Petkovi digitalni napadi pa niso osamljen primer v sagi domnevnega ruskega vmešavanja na Poljskem. Premier Tusk je namreč že aprila opozarjal na podobno resen kibernetski napad na informacijske sisteme svoje stranke, ki naj bi nosil prepoznaven »vzhodni odtis«. S tem je poljski premier namignil bodisi na Rusijo ali Belorusijo, pišejo poljski mediji. Že takrat ga je označil za poskus tujega vplivanja na volilni izid.

Posebej bode v oči nedavno poročanje uglednega poljskega časnika Rzeczpospolita, da kljub teži aprilskih obtožb poljsko tožilstvo po šestih tednih presenetljivo še ni sprožilo uradne preiskave. Da so razmere skrb zbujajoče, je pred časom opozoril tudi minister za digitalne zadeve Krzysztof Gawkowski, ki je govoril o »poskusu Rusije brez primere, da bi se vmešala v poljske volitve,« pri čemer naj bi bili tarče napadov informacijski sistemi prav vseh predsedniških kandidatov.

Napetost pred nedeljskimi predsedniškimi volitvami se je s tem povečala. Poljska, ki nudi podporo Ukrajini, se po navedbah uradnikov sooča z različnimi poskusi destabilizacije. Izid volitev bi lahko vplival na nadaljnjo politično usmeritev države in njeno vlogo v Evropski uniji. Poljski volivci bodo na volišča odšli v ponedeljek.