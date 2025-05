V nadaljevanju preberite:

Volivci na Poljskem in v Romuniji bodo konec tedna soočeni s podobno dilemo: v prvem oziroma drugem krogu predsedniških volitev bodo lahko izbirali med proevropskimi in nacionalističnimi kandidati in s tem dvema nasprotujočima si vizijama razvoja. Razplet obeh tekem bo v vsakem primeru odmeval tudi zunaj meja držav, če ne drugega, zaradi strahu pred ruskim vmešavanjem.